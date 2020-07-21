«Будущее - за междисциплинарными профессиями»: Ректор ЮФУ рассказала о приемной кампании-2020

Лето - горячая пора для абитуриентов и учебных заведений. А в этом году свои коррективы не только в учебный процесс, но и процедуру вступительных испытаний внесла пандемия covid-19. О том, как будет проходить поступление в Южный федеральный университет в этом году, как выбрать правильный путь, чтобы создать собственную рамку карьерной траектории и многом другом во время встречи, организованной газетой «Комсомольская правда» - Ростов» в онлайн-формате на базе площадки Zoom, журналистам рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Встреча была организована газетой «Комсомольская правда» - Ростов». Фото: пресс-служба ЮФУ.

«ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ КАК МОЖНО РАНЬШЕ»

- Такие встречи в дни приемной кампании уже стали нашей доброй традицией, и я хочу поблагодарить за это «Комсомольскую правду», - начала разговор Инна Константиновна. - Сейчас особенно важно рассказать о том, как будет работать приемная комиссия университета, и о тех акцентах, на которые абитуриентам нужно обратить внимание.

- Как обстоит ситуация с бюджетными местами в этом году?

- В текущем году ЮФУ примет на бюджетные места 5 643 студента. Из них по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета - 3 126. По программам магистратуры - 2 305, а аспирантуры - 212. Также в вузе проводится прием на места в рамках целевого конкурса. Дополнительно предусмотрено обучение и по программам специалитета в рамках учебно-военного центра, где идет подготовка научно-технической элиты страны. Обучение там ведется на протяжении пяти лет с последующим трудоустройством. Только в этом году его окончили 124 человека, ставшие кадровыми офицерами и получившие работу от Калининграда до Крыма.

- Как будет происходить прием абитуриентов в этом году?

- Есть несколько новаций. Например, все вступительные испытания будут проходить в онлайн-формате. Но в фундаментальном смысле мало что меняется. Так, студент должен определиться с будущей профессией и областью знаний, которую он хочет освоить, затем сдать соответствующие единые государственные экзамены, а также вступительные творческие испытания и поучаствовать в конкурсе портфолио, если того требует специальность, а затем пройти конкурсный отбор, чтобы стать студентом одного из ведущих вузов страны.

Участники пресс-конференции узнали, как будет проходить поступление в Южный федеральный университет в этом году, как выбрать правильный путь. Фото: пресс-служба ЮФУ.

- Расскажите, пожалуйста, о работе приемной комиссии?

- Она уже работает. Но формат приемной кампании сейчас действительно претерпел некоторые изменения: в этом году она проходит в онлайн-режиме. Кстати, еще в прошлом году мы обратили внимание на то, что треть абитуриентов подавали документы через Интернет. А сегодня это процентное соотношение стало гораздо выше. Кроме того, подавать документы в онлайн-формате могут и граждане иностранных государств, и льготных категорий. Будут проходить и личные консультации. В этом году огромная работа ложится на наш call-центр. Мы понимаем, что у наших абитуриентов разные технические возможности, поэтому при обращении к нам готовы помочь с организационно-технической точки зрения, а также предусматриваем резервные дни. А отслеживать самостоятельность прохождения студентами вступительных испытаний нам помогает система прокторинга. Хочу сказать, что мы очень ответственно подходим к организации работы приемной комиссии, а система ЮФУ позволяет делать это качественно и профессионально. К слову, уже сейчас в наш университет подано 1 350 заявлений.

- Расскажите о сроках подачи заявлений… - Прием документов в магистратуру продолжится до 5 августа, по программам бакалавриата и специалитета - до 18 августа. Документы можно подавать и без результатов ЕГЭ - их приемная комиссия получит автоматически из федеральной информационной системы. Но лучше как можно раньше сделать это и отправить заявления о согласии на поступление.

Инна Константиновна рассказала, что в текущем году ЮФУ примет на бюджетные места больше пяти тысяч студентов. Фото: пресс-служба ЮФУ.

«БУДЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ И АМБИЦИОЗНЫ»

- Пандемия как-то повлияла на предпочтения абитуриентов-2020?

- Окончательная картина будет только к 17 августа. Но эпидемиологическая и экономическая ситуации все же изменили интерес абитуриентов к тем или иным специальностям. Несмотря на то, что наш университет пока еще не готовит специалистов по направлению биохимической медицины, мы видим, как растет спрос на медицинские специальности, а в нашем случае - на профессии на стыке с ними - химию, биологию и физику. При этом в текущем году, как и в прошлом, мы традиционно фиксируем большой интерес со стороны абитуриентов к педагогическим и инженерным направлениям, а также IT-специальностям, юриспруденции и экономике. При этом вопрос трудоустройства является важным предметом нашей работы. И уже налажен процесс целевой подготовки бакалавров и магистров, в том числе и с правительством Ростовской области.

- Победы в олимпиадах дают дополнительные возможности при поступлении. Растет ли интерес школьников к ним?

- Безусловно. По результатам некоторых олимпиад кандидаты в студенты реально могут получить некоторые льготы при поступлении. Но мы стараемся включать в перечень олимпиад только те, которые действительно дают возможность оценки знаний по тем или иным предметам. Кстати, будущие абитуриенты уже сегодня понимают, что нужно быть ближе к университету, в котором они хотят обучаться, - участвовать в разных конференциях, предварительных мероприятиях, записываться на его программы дополнительного образования. И нам как университету важно активно вовлекать школьников в университетскую среду. А для этого необходимо понимание того, как расширить линию работы с ними не только в Ростове-на-Дону. Так, уже достаточно большое количество ребят подключены к нашей образовательной системе и имеют доступ к открытым лекциям, внутренней логистике и системе.

Представители прессы задали вопросы, которые волнуют абитуриентов и их родителей. Фото: пресс-служба ЮФУ.

- ЮФУ впервые начинает подготовку исследователей с седьмого класса. Почему это важно?

- Подготовка в специализированных научных центрах - это неотъемлемая, базовая часть подготовки исследователей и ключевая задача национального проекта «Наука». В этом году мы начинаем набор в Школу подготовки исследователей СУНЦ ЮФО. Там другая специфика подготовки. Сейчас реализуется работа по вопросам организации инфраструктуры и образовательного пространства школы, а также ведутся переговоры с ведущими научными лабораториями и исследовательскими центрами университета, чтобы у детей, поступающих в Школу, была понятная образовательная траектория, которую можно спрогнозировать на 5-10 лет. Ведь университет - это не только большой сплав науки, образования и творчества, но и воспитания.

- Сейчас ведется много дискуссий относительно того, как будет развиваться система высшего образования. Как правильно выбрать траекторию и на что опереться?

- На наших глазах разворачивается научно-техническая революция. Поэтому умение создать свое будущее, прислушиваясь к себе и при этом ориентируясь на быстро меняющуюся повестку дня, - одни из главных качеств. На мой взгляд, будущее все-таки за междисциплинарными профессиями. Поэтому абитуриент, выбирая направление подготовки, может ориентироваться не только на свои интересы. И, если мир меняется так быстро, в первую очередь, нужно обращать внимание на качество образования и возможность получения уникальных навыков, которые сделают вас первоклассным специалистом.

- Я понимаю волнение абитуриентов и их родителей, - сказала в завершение разговора ректор ЮФУ. - И хочу всем пожелать веры в себя и здоровья. Будьте профессиональны и амбициозны. С 1 сентября мы начнем учебный процесс, однако пока еще нельзя сказать, пройдет он дистанционно или в режиме офлайн. Мы готовимся к разному развитию событий, учитывая все требования к образовательным учреждениям при текущей эпидемиологической обстановке. В фундаментальном и корневом смысле система образования работает. А наш Южный федеральный университет в этом поможет каждому создать свою собственную рамку карьерной траектории.