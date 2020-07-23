В Ростове-на-Дону ограничат движение сразу на нескольких улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле-сентябре 2020: где и когда. Об этом рассказали в городском Департаменте автодорог. Там же и объяснили причины неудобств. А еще попросили автомобилистов выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не томиться в пробках.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

до 30 сентября:

Где: по ул. Мечникова (северная сторона) от кольцевого пересечения пр. Буденновский и ул. Мечникова до строения №55.

Причина: работы по реконструкции участка канализационной сети .

Где: по ул. Красноармейская - на участке от строения №118 до пер. Халтуринский (южная сторона).

Причина: работы по реконструкции участка канализационной сети

Где: по ул. 27-я Линия на участке от ул. Сарьяна до ул. Подвойского.

Причина: работы по строительству канализационной сети.

С 28 июля по 22 сентября:

Где: по ул. Алексея Береста - от ул. Радищева до пр. Шолохова.

Причина: работы по реконструкции водопроводной линии.

С 28 по 30 июля:

Где: по ул. Варфоломеева - на участке от пр. Ворошиловский до пер. Газетный.

Причина: работы по капитальному ремонту водопроводной сети.

С 28 июля по 12 сентября:

Где: ул. Оганова - ул. Особенная - ул. Зрелищная

Причина: работы по реконструкции пересечения.

До 21 декабря:

Где: будет продлено ограничение движения транспортных средств по пр. Чехова, 51-53 г. Причина: строительные работы.

А ТАКЖЕ

Изменение движения

со 2 августа:

Что: отменен регулируемый пешеходный переход через проезжую часть пр. М.Нагибина в створе ул. Текучева и организован регулируемый пешеходный переход по адресу пр. М. Нагибина, 2.

с 11 августа:

Что: будет организовано одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по ул. Московская, на участке от пер. Островского до пр. Буденновский.

с 11августа:

Что: будет организовано одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по ул. Западный разворот, при движении от пр. Буденновский до пер. Островского.

с 11августа:

Что: будет запрещена стоянка транспортных средств на пер. Братский, 57 (западная сторона) в рабочие дни 08:00 - 20:00.

Причина: совершенствование организации и пропускной способности улично-дорожной сети.