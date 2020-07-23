В Ростове-на-Дону ограничат движение сразу на нескольких улицах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле-сентябре 2020: где и когда. Об этом рассказали в городском Департаменте автодорог. Там же и объяснили причины неудобств. А еще попросили автомобилистов выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не томиться в пробках.
КОНКРЕТНО
Где и когда ограничат движение
до 30 сентября:
Где: по ул. Мечникова (северная сторона) от кольцевого пересечения пр. Буденновский и ул. Мечникова до строения №55.
Причина: работы по реконструкции участка канализационной сети .
Где: по ул. Красноармейская - на участке от строения №118 до пер. Халтуринский (южная сторона).
Причина: работы по реконструкции участка канализационной сети
Где: по ул. 27-я Линия на участке от ул. Сарьяна до ул. Подвойского.
Причина: работы по строительству канализационной сети.
С 28 июля по 22 сентября:
Где: по ул. Алексея Береста - от ул. Радищева до пр. Шолохова.
Причина: работы по реконструкции водопроводной линии.
С 28 по 30 июля:
Где: по ул. Варфоломеева - на участке от пр. Ворошиловский до пер. Газетный.
Причина: работы по капитальному ремонту водопроводной сети.
С 28 июля по 12 сентября:
Где: ул. Оганова - ул. Особенная - ул. Зрелищная
Причина: работы по реконструкции пересечения.
До 21 декабря:
Где: будет продлено ограничение движения транспортных средств по пр. Чехова, 51-53 г. Причина: строительные работы.
А ТАКЖЕ
Изменение движения
со 2 августа:
Что: отменен регулируемый пешеходный переход через проезжую часть пр. М.Нагибина в створе ул. Текучева и организован регулируемый пешеходный переход по адресу пр. М. Нагибина, 2.
с 11 августа:
Что: будет организовано одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по ул. Московская, на участке от пер. Островского до пр. Буденновский.
с 11августа:
Что: будет организовано одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по ул. Западный разворот, при движении от пр. Буденновский до пер. Островского.
с 11августа:
Что: будет запрещена стоянка транспортных средств на пер. Братский, 57 (западная сторона) в рабочие дни 08:00 - 20:00.
Причина: совершенствование организации и пропускной способности улично-дорожной сети.