Княгиня Ольга и князь Владимир: бабушка и внук, изменившие историю

В конце июля у православных христиан сразу несколько важных дат: 23 июля отмечался праздник Положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, а следом - дни памяти святых равноапостольных княгини Ольги и ее внука Владимира, крестившего Русь. О значимости этих дат для истории христианства в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

- Праздник 23 июля в церковном календаре называется Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, - рассказал Игорь Павлович. - Но прежде давайте погрузимся в историю моды. Есть важные моменты, касающиеся элементов древней одежды. Дело в том, что люди времен Иисуса Христа носили одежду, состоящую из двух вещей, - хитона и гиматия. Первый представлял себой кусок ткани, который складывался пополам, надевался сверху, связывался на плечах и обязательно подпоясывался. Еще один вариант - с рукавами - назывался туникой. И на изображениях мы можем видеть кудрявых красивых юношей, которые одеты в подобие рубашек с поясками. По сути это и есть прапрадеды хитонов и туник разной длины - до колен и в пол. Христос во время своей земной жизни также носил такую тунику. Его хитон был с рукавами, которые защищали и грели. Сейчас такие туники сохранились в православных церквях, их надевают алтарники во время богослужений: блестящие одежды сверху есть ничто иное, как подобие древнего хитона.

- А гиматий?

- Он более известен как риза. Это прапрадед плаща. Он надевался поверх хитона, укрывал от дождей, песчаных бурь и был пледом, который мог согреть. Сейчас наши священники тоже носят такую одежду, которая называется филонь, - она без рукавов, а поверх нее висит крест. Но была и третья - хламида - короткий плащ, который скреплялся на плече брошкой. Он дополнительно накидывался сверху. Так вот, хитон и риза - два элемента одежды, которые исторически сохранились после земной жизни Спасителя. Они обозначены в Евангелии. Согласно первой версии, риза и хитон - одно и то же. Эта одежда была бесшовная, так как ее полностью ткали в таком виде. Потому воины после распятия Спасителя поняли, что не смогут ее поделить на четыре части, так как она вся расплетется. И они бросали жребий, кому достанется риза Господня. Об этом в 19-й главе свидетельствует Иоанн Богослов.

- Какая вторая версия?

- Согласно ей, риза и хитон - это разные вещи. Первая - плащ, а вторая - нижняя подпоясанная рубаха. И в Евангелии от Иоанна четко говорится, что их разделили на части. Хитон и ризу перенесли в Иерусалим. И в последующей истории риза стала жить отдельной исторической жизнью. По одной из версий, риза долгое время находилась в Грузии в Патриаршем соборе. В 1617 году персы захватили эту страну, солдаты стали мародерствовать, разорили собор и нашли одежду Христа. Их шах понял, что это важная святыня и серьезный артефакт. И в 1625 году он отправил посла к русскому царю Михаилу Федоровичу и подарил ему эту ризу. А к ней приложил письмо о том, что покорил Грузию. Это был, безусловно, политический шаг, но благодаря ему риза оказалась в России. И эта история положила начало празднику, который отмечался 23 июля. Патриарх Филарет собрал тщательные сведения и установил, что это действительно подлинник. Ризу приняли и положили в главном соборе московского Кремля. А в 2004 году часть ризы была найдена и в Ярославле, она была передана русской церкви и сейчас также находится в Храме Христа Спасителя.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Фото:«Православная инициатива 2019-2020»

- Кстати, 24 июля - День памяти княгини Ольги. Давайте поговорим и о ней.

- Она была одной из великих равноапостольных княгинь. При этом из простой семьи - небогатой и незнатной. Ее ранняя биография переполнена мифами и преданиям. Она не была из царского рода, а была простой девочкой, которую полюбил великий князь Игорь Рюрикович и женился на ней. Согласно «Повести временных лет» Ольга была родом из города Плесково, который ассоциируется с Псковом. В древности его так и называли. Там же говорилось, что Ольга была варяжкой, а не славянкой. И Ольга - это скандинавское имя Хельга. В районе Пскова она встречает своего будущего мужа - князя киевского Игоря. Тот воспользовался услугами красивой перевозчицы через озеро. Но она отвергла предложение князя со словами: «Я лучше утоплюсь, чем буду тобою обесчещена». И князь Игорь сразу оценил такую принципиальную внутреннюю силу в девушке. Он прислал гонцов, они поженились, и родился Святослав.

- Но есть и другая версия события, ведь так?

- Да, она появилась в 19 веке. Там речь шла о том, что звали будущую княжну Ольгу славянским именем Переслава и она была по происхождению болгарка. И тогда Плесков - это болгарский город. Но разбираться, откуда на самом деле Ольга, - это удел историков. Для нас же она женщина, которая претерпела множество внутренних перемен, связанных с личной жизнью. Всем известно, что ее супруга Игоря убивают древляне после того, как не захотели платить дань. Княгиня долго горевала, но жестоко отомстила за своего мужа трижды. Она отправляла голубей, которые подпалили город, живьем закапывала послов вместе с ладьей и сжигала в бане послов, которые приезжали к ней свататься по ее же просьбе. Но все это, по данным историков, не более чем мифы. Доподлинно же известно, что Ольга - первая из высокопоставленных правителей, которая принимает крещение. Она меняется сама и меняет свой образ жизни. Она строит первую церковь. Ее причисляют к лику святых, возведя в равноапостольные. Такой чести удостоились всего пять женщин в истории, одна из которых - Мария Магдалина. Ольга почитается как покровительница вдов и вновь обращенных христиан, а в ее честь назван залив. Но единственное, что она не смогла, - изменить сына Святослава, который очень прохладно, предвзято и высокомерно относился к христианству.

- Зато его сын Владимир Святославович в 988 году крестил Русь…

- Да, он был князем, который поменял всю историю и сам принял крещение. Как раз 28 июля - день его памяти. Его еще называли Владимиром Красное Солнышко. Причем после крещения он и сам так поменялся, что люди его не узнавали. Историки вспоминают, что Владимир был очень грубым, злым и похотливым человеком. О его зверствах и похождениях даже есть экранизации - не будем их пересказывать. Но после принятия христианства в его жизни все изменилось. Он, кстати, стал первым благотворителем на Руси - угощал на пирах всех несчастных и обделенных, выставляя телегу с едой. Он даже распустил весь свой гарем, женился на одной-единственной, пытался отменить смертную князь, считая, что это не по-человечески. В честь князя также назван залив. Он признан величайшим святым и удостоен титула равноапостольный. Кстати, Ольга в крещении получила имя Елена, а Владимир - Василий. Но удивительно то, что в святцах они проходят под своими языческими именами.

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