Депутаты донского парламента обсудили, как помочь некоммерческим организациям и самозанятым

Накануне, 23 июля, в донском парламенте прошло заседание профильного комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Известно, что депутаты обсудили поправки в Областной закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций РО». Там же была поднята тема совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов. А в завершение озвучена примерная программа законодательной и нормотворческой деятельности Законодательного собрания Ростовской области на второе полугодие. Встреча прошла под председательством главы комитета Екатерины Стенякиной.

О РАБОТЕ НКО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

- 30 апреля Президент России Владимир Путин общался с руководителями некоммерческих организаций, в том числе на связи была и Ростовская область. И по итогам этой встречи глава государства сформулировал ряд поручений, часть из которых касается и органов государственной власти субъектов, - рассказала Екатерина Петровна. - Нам необходимо предусмотреть и предложить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, которые могли бы сделать их работу более комфортной.

К слову, уже в мае состоялась встреча депутатов с представителями Общественной палаты Ростовской области и с руководителями некоммерческих организаций, во время которой обсудили все имеющиеся предложения. Поправки, о которых шла речь, касались расширения перечня направлений использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета в качестве меры финансовой поддержки социально ориентированных НКО.

При этом сейчас в качестве еще одной меры финансовой поддержки донские парламентарии предлагают закрепить и субсидии на возмещение затрат по размещению информационных материалов об их деятельности в средствах массовой информации.

- В законе о поддержке некоммерческих организаций необходимо предусмотреть такой пункт, как оплата услуг СМИ за разъяснение о деятельности социально некоммерческой организации, - высказала свою точку зрения председатель профильного комитета. - То есть наши общественные организации, благотворительные фонды, которые ведут большую работу, привлекают спонсоров, помогают нуждающимся, сейчас пока могут рассказать о своей деятельности только посредством своих социальных сетей и официальных страниц, но очень у многих есть потребность появляться на региональных каналах и в печатных изданиях. И теперь мы хотим дать эту возможность за счет субсидий правительства Ростовской области.

По ее мнению, такой шаг позволит социально ориентированным некоммерческим организациям более широко освещать информацию о своей текущей деятельности и запланированных проектах, что не только повысит осведомленность жителей по общественно значимым вопросам, но и будет способствовать популяризации деятельности организаций.

САМОЗАНЯТЫХ ТОЖЕ КАСАЕТСЯ

Еще один вопрос, который обсудили депутаты на заседании комитета, касался изменений в отдельные законодательные акты РФ. Их цель - совершенствование правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников.

- Тема гидов и экскурсоводов неоднократно поднималась Законодательным собранием Ростовской области, - озвучила Екатерина Стенякина. - Мы уже направляли свое обращение в Правительство РФ через Южно-российскую парламентскую ассоциацию. В прошлом году закон о деятельности гидов, экскурсоводов, а конкретно об их сертификации, о сдаче экзаменов гидами был внесен в Госдуму. И мы сразу же начали обсуждение этого вопроса с руководителями музеев, туроператорами и гидами. И вот на прошлой неделе в первом чтении был принят проект закона, который регулирует деятельность гидов-экскурсоводов на территории России.

Сейчас у депутатов есть 30 дней для того, чтобы направить в Госдуму свои предложения, которые могут стать поправками к данному проекту закона.

- А их у нас целый пакет, - добавила Екатерина Петровна. - Сегодня на комитете мы обсуждаем поправку, которая касается, прежде всего, самозанятых. В проекте федерального закона фигурируют только юридические лица, коммерческие и индивидуальные предприниматели, которые имеют право оказывать услуги гида, экскурсовода. Но, на наш взгляд, абсолютно неправильно, что целый пласт людей, которым предоставлена возможность реализовать себя, на самом деле забыт в этом законе.

В итоге депутаты рекомендовали Законодательному собранию Ростовской области направить поправку к проекту Федерального закона №864169-7 в Комитет Госдумы Федерального собрания РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В тот же день парламентарии обсудили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности донского парламента на ближайшие полгода. А также был выбран состав рабочей группы по проведению мониторинга правоприменения статьи №6 Областного закона «О физической культуре и спорте в Ростовской области».