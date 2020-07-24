Тысячи обращений за полгода: Итоги работы подвели депутаты-единороссы донского парламента

В донском парламенте депутаты-единороссы подвели итоги работы за первое полугодие 2020-го. Известно, что в это непростое время - в условиях действующих ограничений - «Единая Россия» принимала активное участие в оказании поддержки пострадавшим. Во время прошедшего 23 июля собрания члены фракции обсудили, какая работа была проделана за это время, а также утвердили план основных мероприятий до конца года.

170 ПОСТАНОВЛЕНИЙ И 65 ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ

Так, с отчетом о проделанной работе выступил руководитель фракции в Заксобрании Ростовской области Владимир Ревенко. Он отметил, что только за прошедшие полгода донской парламент при поддержке фракции принял 170 постановлений Законодательного собрания и 65 областных законов, из которых 16 проектов были внесены именно членами фракции.

По словам Владимира Юрьевича, большая работа велась и в избирательных округах. Так, в первом квартале члены фракции провели 245 личных приемов, во время которых были приняты более 1 100 граждан. При этом рассмотрены 2 060 обращений, из которых больше половины - 1195 - решены положительно.

Второй квартал, как известно, прошел в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Поэтому приемы депутатов из-за действующих ограничений в дни пандемии проходили уже в онлайн-формате. Всего за этот период времени было рассмотрено 1 105 обращений от граждан. Кроме того, помощники депутатов оказывали помощь и в волонтерском центре, были выделены автомобили в помощь министерству здравоохранения донского региона, а продуктовые наборы передавались всем нуждающимся.

Помимо этого, депутаты-единороссы донского парламента в рамках «депутатского треугольника» совместно с депутатами Госдумы РФ провели совещания с активами представительных органов всех уровней власти по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию России.

ЗА ГОД БЛАГОУСТРОЕНЫ 189 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В повестке дня звучал еще один важный вопрос, который касался хода реализации на территории Дона в 2019 году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Известно, что он был разработан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По этому вопросу с основным докладом выступил замминистра ЖКХ региона Дмитрий Беликов. Он озвучил, что показатели реализации проекта по итогам прошлого года были достигнуты в полном объеме: прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018-му составил 2%. Так в минувшем году проект был профинансирован на 1 млрд 911,1 млн рублей. При этом 508,9 млн рублей - это деньги из областного бюджета, остальные - из федерального.

Благодаря чему были благоустроены 189 общественных территорий, включенных в государственные программы формирования современной городской среды. Воплощены в жизнь и два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. А в настоящее время подходит к концу реализация еще четырех проектов-победителей данного конкурса по благоустройству. Речь идет о городах Гуково, Цимлянск, Таганрог и станице Старочеркасской, что в Аксайском районе Дона. Лимиты бюджетных средств на 2020 год на эти цели - 329 млн 361,4 тыс. рублей.

РЕКОМЕНДОВАНО ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК И ДВОРЫ В МНОГОЭТАЖКАХ

Уже в текущем году запланировано благоустройство еще 159 общественных территорий.

- Из них 46 объектов будут благоустроены с участием федерального, областного и местных бюджетов, - рассказал Дмитрий Сергеевич. - А 62 объекта - это победители конкурсов инициативного бюджетирования. Плюс финансирование еще 51 объекта будет осуществлено за счет средств внебюджетных источников и местных бюджетов.

В свою очередь депутаты порекомендовали областному министерству ЖКХ включить в перечень объектов благоустройства регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» еще и дворовые территории многоквартирных домов.

А координатору национального проекта «Жилье и городская среда» в Ростовской области - депутату донского парламента Ашоту Хбликяну - обеспечить организацию мониторинга и контроля качества выполненных работ на объектах проекта в донском регионе. Также будет продолжена работа по адресному взаимодействию с целевыми общественными группами по вопросам его реализации, общественному обсуждению и решению актуальных общественных проблем.

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

К слову, итоги работы за первое полугодие подвели и во фракции «Единая Россия» в Госдуме. Сообщается, что принятие поправок в Конституцию и поддержка людей в условиях пандемии коронавируса были двумя основными направлениями ее работы в весеннюю сессию.

Члены фракции донского парламента в свою очередь намерены продолжать работать в этом направлении. Как рассказал руководитель фракции в Законодательном собрании Ростовской области Владимир Ревенко, главный акцент в работе до конца года будет сделан на приведение областной законодательной базы в соответствие с конституционными поправками, которые вступили в силу 4 июля текущего года.

- Еще одним направлением в работе станет реализация на региональном уровне антикризисных мер поддержки экономики и социальной поддержки граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, - добавил он. - Помимо этого, будет активно продолжена и практика общественных обсуждений основных законодательных инициатив.