Митрополит Филипп и Император Николай II: исторические совпадения и последовательности

С пресс-секретарем главы Донкой митрополии Игорем Петровским говорим об исторических эпохах, связанных с двумя российскими династиями: Рюриковичами и Романовыми.

Филипп Первый. Особенности канонизации.

Начать разговор все-таки следует издалека. В истории было два Митрополита Филиппа, - отмечает Игорь Петровский. - Первый умер в 1473 году и жил во времена правления Иоанна III. Именно этот Митрополит начал строительство знаменитого Успенского собора Кремля, который долгое время был главной святыней Московского княжества. Через шесть лет после его кончины останки Филиппа решили перенести в Успенский собор и обнаружили, что они нетленны. А принято было считать, что для канонизации обычно необходимо четыре основных условия: праведная жизнь человека, посмертное его почитание, чудеса по молитвам к нему и видимые посмертные знаки: например, такие, как нетленные мощи. В случае с Филиппом Первым, два условия оказались в наличие, а двух недоставало. Филипп был праведным человеком, мощи его оказались нетленны, но вот посмертного почитания не было, следовательно, не было и чудес по молитвам к нему. А что такое процесс канонизации? Это, конечно, не стопроцентное выявление святой Церковью стопроцентного состава небожителей. Так считать, было бы неправильным. Чьих-то имен, кто прославлен у Бога, мы не знаем, а кто-то был когда-то канонизирован даже по политическим мотивам. Так бывало с византийскими императорами. А случались канонизации людей с последующим их проклятьем. Когда Церковь понимала, что предыдущие поколения христиан не учли некоторые аспекты жизни того или иного святого. Как говорят, поторопились. То есть, процесс канонизации весьма неопределенная вещь. Так что с Филипом Первым, после обретения его нетленных мощей, вопрос о канонизации был закрыт до 2009 года (на 350 лет!). Нам этот пример очень важен, для понимания дальнейших событий, - говорит Игорь Петровский.

Митрополит Московский Филипп. Мученик и праведник

Филипп Второй, назовем его так, жил в эпоху Ивана Грозного. И надо сказать, что с царем ему повезло меньше, чем его предшественнику. Он не умер своей смертью, а был умерщвлен по приказу Государя руками Малюты Скуратова. Митрополит Филипп открыто выступал против опричнины и, пожалуй, был единственным человеком, кто обличал самого Ивана IV. Митрополит постоянно вступался за опальных людей перед царем, пытался своими наставлениями смягчить свирепость Государя.

Святой митрополит Филипп Московский.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Игорь Петровский цитирует один из исторических источников: «Мы не слышим о казнях в Москве. Наверху, в непосредственной близости к царю, отдыхали от крови». Это о времени, когда митрополит Филипп стоял во главе Церкви. И, конечно, Филипп был «костью в горле» царя. Иван Грозный сначала заставил церковный собор лишить Филиппа священного сана, а это высшая мера канонического наказания. А затем отправил в ссылку, заточил в тверской Отроч Успенский монастырь. Здесь он и был удушен Малютой. Тот, якобы, был послан царем просить у митрополита благословения на новгородский поход. «Делай, что хочешь, но дара Божьего не получают обманом», - ответил ему Филипп и принял смерть от рук государева палача. Уже через несколько лет после этого убийства началось всенародное почитание и последующее прославление митрополита Московского. Ну, а династия Рюриковичей прервалась, пала Московская Русь и началось Смутное время.

Страстотерпец Николай - Император Всероссийский.

- А вот теперь, переходя к сложной и противоречивой личности последнего русского императора Николая Александровича, вспомним о том, каковы же правила канонизации православной Церкви, - продолжает Игорь Петровский. Когда Церковь присваивает святому один из ликов: преподобный, блаженный, равноапостольный, праведный, страстотерпец и так далее, она дает нам понять, что именно в образе этого святого она почитает за святость. Какая часть его биографии, какие его поступки прославляются. Трудно найти житие святого, который бы когда-то не был когда-то грешником. Даже в заупокойной молитве по любому усопшему говорится: « нет человека, который поживет на земле и не согрешит».

Страстотерпец Николай - Император ВсероссийскийФото: Иван ТИМОФЕЕВ

И вот один из самых главных и для многих неразрешенных вопросов, касательно Николая II, что же Церковью в его жизни было признано святым? Вспоминают и Кровавое воскресенье, и еврейские погромы, и отречение. Канонизируя последнего российского Императора, Церковь не канонизировала монархию или какой-либо режим. Думается, что Церковь канонизировала Николая, отдавая дань последним дням его жизни. Как последний Романов правил страной – это совершенно не предмет церковной канонизации. Его политика, войны в период его правления, реформаторские решения – это вопрос споров историков. Кто-то считает этот период истории величайшим, имеющим огромные перспективы в развитии России, если бы не потрясения большевиков. Кто-то уверен, что несправедливость монархического правления за века накопилась, и большевики естественным образом сбросили этот режим. Оставим эти мнения исследователям. Но смирение государя в день его смерти, образ его кротости, христианское всепрощение, которое мы видим на страницах его дневников или письмах к государыне, это и есть тот образ христианской любви, который увидела Церковь в последнем русском государе.

ВАЖНО:

24 июля в 16:30 ростовская Епархия совместно с Издательским Домом «Комсомольская правда» проведет экскурсию для всех желающих по Ростовскому Кафедральному собору во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Отец Даниил Азизов расскажет об истории собора, об особенностях его реставрации, уникальных работах с иконостасом и интересных исторических событиях, которые пережил храм в Ростове-на-Дону. Приглашаем всех в пятницу 24 июля в 16:30 к главному входу в Кафедральный собор. Будет интересно и познавательно.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».