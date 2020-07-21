«Я видела, как бьется сердце»: ростовчанка была в сознании во время операции и наблюдала за работой хирургов

Наталье Бочаровой - сорок с «хвостиком». Для современно женщины - возраст активной жизни. И, как и многие ее ровесницы, она прекрасно совмещала работу, семью, заботы о доме и воспитание 15-летнего сына. А в один из июльских выходных делала с мужем заготовки на зиму. Закручивала банки с огурцами. И почувствовала тяжесть в груди, а потом сильное жжение. Оно становилось все сильнее. Боль нарастала.

- В груди все горело. Я не могла уже дышать. Слова сказать не могла! Пыталась только набрать в легкие побольше воздуха. Но его было мало, мало, мало… Состояние – жуткое! Муж с сыном, конечно, испугались. Вызвали «скорую», _ вспоминает Наталья.

«Скорая» приехала быстро, врачи сделали ростовчанке кардиограмму и сказали, что нужно немедленно в больницу – у нее инфаркт.

- В голове пронеслось только, как много еще я не успела сделать в жизни. А, главное, моему сыну только 15-ть лет» - признается женщина.

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!

Конечно, было страшно. Но все оказалось совершенно не так, как она себе представляла. Никакого скальпеля! Никаких разрезов грудной клетки!

В городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону ее уже ждала бригада хирургов отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ). Операционный стол вовсе не был похож на тот, что мы привыкли видеть в кино (а кто-то видел и в жизни). Скорее он напоминал космический аппарат, поворачивающийся по одному движению хирурга и считывающий и выводящий на экраны всю необходимую информацию о состоянии пациента.

Наталье объяснили, как будет проходить операция. Она будет находиться в сознании. Никакого наркоза! Через небольшой прокол на запястье в артерию введут специальный катетер. По нему доберутся до сердца и исследуют ситуацию, которую она сама увидит на экране. Место прокола на запястье, через который введут инструменты, обезболят.

- И, действительно, я видела на экране свое сердце! И мне показали те проблемные артерии, которые сузились и привели к такому приступу. Объяснили, что сейчас с ними будут делать. Как поставят стент. Я наблюдала за работой врачей. И когда хирург удовлетворенно сказал: «Ну, вот, уже лучше…», я почувствовала, как снова стало легко дышать. И успокоилась совершенно. Поняла, что снова дышу, живу, и все будет теперь хорошо, - рассказал Наталья Бочарова корреспонденту «Комсомольской правды».

НОВАЯ ЭРА

Уже на второй день после операции ростовчанка смогла вставать и ходить. Из реанимации ее перевели в палату, где находились еще две женщины, тоже поступившие в больницу с инфарктом. Но снова дышащие легко. И удивлявшиеся, что подобные операции теперь делают через маленький прокол на запястье. Ну, разве это не чудо?

- Меня восхищают прежде сего люди, которые это внедрили в Ростове, и делают. У них золотые руки. Хочу поблагодарить спасавшего меня хирурга Артема Яковенко, заведующую отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Татьяну Мамедову. И, конечно же, главного врача ГБСМП Ростова-на-Дону, кардиохирурга Александра Пономарева, сумевшего собрать такую команду профессионалов, внедрить и сделать доступными для ростовчан новые технологии. Я снова могу жить для своей семьи, радоваться успехам сына, строить дальнейшие планы, _ подчеркнула Наталья Бочарова.

На снимках: Наталья Бочарова показывает тот самый прокол на запястье, через который хирурги добрались до ее инфарктного сердца.