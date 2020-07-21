Толщина кожуры огурца – это важно: как правильно готовить идеальные соленья

В разгаре - сезон фруктов, овощей и ягод. Самое время не только «зарядиться» витаминами, но и сделать запасы на зиму. Объясняем, как правильно выбрать продукты для солений и как приготовить их вкусно и быстро.

Как не ошибиться при выборе продуктов

Самые популярные продукты для солений – огурцы и помидоры. Казалось бы, с их выбором сложностей возникнуть не должно. На самом же деле для консервирования подойдут далеко не все овощи.

При покупке огурцов и помидоров нужно обратить внимание на целый ряд критериев. Среди них - размер плода, внешний вид кожуры и многие другие. Лучше выбрать определенные сорта, которые и отвечают всем требованиям.

Огурцы лучше брать свежие с кожурой темно-зеленого цвета. Из перезревших плодов с желтыми пятнами ничего не получится. Дело в том, что такие огурцы не будут упругими и хрустящими, а семечки в них жесткие.

Стоит также обратить внимание на шипы: они бывают белыми и черными. Черные шипы хорошо пропускают рассол. Белые же встречаются, как правило, у салатных огурцов со слишком плотной кожурой. Почти гладкие огурцы с небольшими бугорками лучше оставить для салата.

Кстати, при выборе правильной толщины кожуры важно найти «золотую середину». Она не должна быть ни слишком толстой, ни слишком тонкой. Чтобы правильно подобрать овощ, попробуйте проткнуть его ногтем. Огурец с подходящей кожурой проткнуть можно, приложив небольшое усилие.

Для консервирования подойдут далеко не все овощи.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оставить свой выбор стоит на маленьких огурчиках. Дело не только в удобстве и внешнем виде соленья. В маленьких огурцах, как правило, нет пустот, что немаловажно для консервирования.

Любой хозяйке понятно, что в банку не положишь горькие огурцы. Попытайтесь попробовать овощ во время покупки. Если же вы уже купили неудачный продукт, не расстраивайтесь. Огурцы можно очистить от невкусной кожуры. Правда, тогда ваше соленье будет выглядеть уже не так привлекательно.

Томаты для консервации также лучше взять небольшого или среднего размера. Поскольку засоленный помидор становится более рыхлым, шкурка должна быть плотной. Как и в случае с огурцами, не подойдут томаты с крупными и жесткими семечками. Есть несколько сортов, которые уже совмещают в себе все нужные свойства: «Колибри», «Чибли» и «Рио Гранде».

Простые рецепты и важные правила

Для начала к консервированию нужно подготовиться. Банки для солений важно тщательно помыть с помощью жесткой щетки и с добавлением соды. Емкости нельзя вытирать полотенцем, вместо этого нужно поставить банки горлышком вниз до высыхания. Перед тем, как положить овощи, банки обдают кипятком. Нужно также выделить время и силы для дезинфекции крышек. Сначала их моют с мылом и ополаскивают, затем несколько минут кипятят. Хорошенько промыть водой нужно овощи.

Соленья обязательно нужно простерилизовать. Банки с овощами и специальной заливкой накрываем крышками, уже обработанными от микробов. После этого для стерилизации банок нужно подготовить специальную емкость. На ее дно укладываем полотенце или деревянную дощечку, чтобы дно банок не соприкасалось с дном емкости. В емкость наливам воду, ставим на плиту и начинаем кипятить или, иными словами, стерилизовать. Время кипячения зависит от размера банки. Так, чтобы простерилизовать трехлитровую банку, потребуется 25 минут, литровую – 15 минут.

Когда прокипятили, банки можно закатывать. После этого их ставят крышками вниз и укутывают одеялом для постепенного охлаждения. Опытные хозяйки советую держать консервацию в темном месте.

Есть и еще один популярный и более простой метод стерилизации, так называемый метод горячей заливки. Для этого нужно сначала обдать банки горячей водой, а затем – кипятком. После этого в них укладывают овощи с ингредиентами, два заливают кипятком и сливают его. На третий раз кипяток оставляют, а банку закатывают.

Когда мы познакомились с основными правилами консервирования, можно приступить к рецептам. Для классического соленья нам потребуются два килограмма томатов или огурцов, одна головка чеснока, один острый перец, три лавровых листа, две столовых ложки соли, черный перец горошком (достаточно четвертинки чайной ложки), две или три столовые ложки уксуса, пучок зелени. Для консервирования отлично подходят хрен, укроп, петрушка, сельдерей.

На дно банки кладем зелень, чеснок, перец, лавровый лист. Помидоры нужно отсортировать по размеру и уложить сверху. После этого овощи и другие ингредиенты заливаем кипятком, даем отстояться три минуты и выливаем. Такую процедуру нужно повторить дважды. После добавляем соль и уксус, снова заливаем кипятком и закатываем.

Отметим, можно положить в банку сразу огурцы и помидоры. Главное, чтобы овощи вы сорвали с грядки или купили одновременно. Кроме того, лучше выбрать овощи одного сорта.

Для тех, кому наскучили классические соленья, есть рецепты более оригинальные. Например, соленые зеленые помидоры с болгарским перцем. Для этого нужно взять два килограмма помидоров, килограмм перца, по десять листьев вишни и черной смородины, два листа хрена, пять горошин черного перца, пять головок чеснока и соль. В подготовленные банки кладут все ингредиенты и заливают специальным раствором из воды и соли. После банку закрывают крышкой и ставят в холодное место для хранения. Такая консервация будет готова к употреблению через 25 – 30 дней.

Соленые овощи нормализуют процесс пищеварения и ускоряют обмен веществ.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хорошего – в меру

Соленья – хорошая альтернатива импортным овощам в зимнее время. Они насыщены витаминами и минералами, необходимыми для ежедневного рациона. Интересно, что полезны не только овощи, но и сам рассол. Изначально приготовленный из воды и соли он вбирает в себя сок овощей. Кроме того, большая часть соли уходит в плоды. Диетологи советуют добавлять рассол в супы вместо соли – по вкусу не уступают, а полезных свойств больше.

Кроме того, соленья ускоряют обмен веществ, нормализуют процесс пищеварения. Дело в том, что соленые овощи усиливают ферменты, которые содержатся в желудке и кишечнике.

Однако всего должно быть в меру, и соленья – не исключение. В большом количестве соления могут вместо пользы нанести удар по желудочно-кишечному тракту. Людям к соленьям стоит подходить с осторожностью. Кроме того, из-за избытка соли консервированные овощи лучше не употреблять гипертоникам.

Тем, кто предпочитает свежие овощи консервированным, тоже стоит помнить о правилах предосторожности. К покупке продуктов нужно отнестись серьезно. Овощи можно приобретать только в установленных для этого местах. Продавец должен выглядеть опрятно, носить чистую одежду и иметь специальный нагрудный знак организации. При необходимости требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность товаров. Ну и, конечно, важно самому соблюдать правила гигиены; мыть руки перед едой и приготовление пищи, тщательно мыть овощи и хранить с соблюдением правил.