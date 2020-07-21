«Сиськи вставила? Самое время найти мужика!»: Лене Миро не понравился новый ухажер «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко

Острая на язык блогерка, писательница и бывший член партии «Единая Россия» Елена Мироненко (Лена Миро) обрушилась с резкой критикой на «аптечного ревизорро» Екатерину Диденко из Таганрога. Несмотря на то, что муж последней скончался в бассейне после вечеринки с сухим льдом всего пять месяцев назад, девушка, кажется, уже утешилась и представила своим подписчикам в инстаграме нового возлюбленного.

Вдова Диденко опубликовала несколько совместных фото с предпринимателем Сергеем Мозгом, а также в сториз прокомментировала неожиданное для многих фолловеров увлечение.

- Просто так хотел Валя, – лаконично уточнила «аптечная ревизорро», намекая на почившего супруга.

Сергей Мозгов тоже раскрыл свои чувства. На страничке в соцсети он написал, что влюбился в 30 лет, как школьник, и считает себя счастливым.

didenko.katerina Все то, что я смогла прокомментировать- я прокомментировала в сториз. Больше- не могу, тк я сама пока не понимаю, что происходит со мной.

Лена Миро нашла такую связь между молодыми людьми странной. С изрядной долей сарказма она вспомнила, что Диденко недавно сделала себе операцию по увеличению груди и теперь, очевидно, не хочет пропускать мимо себя привлекательных мужчин.

- Не прошло и пяти месяцев со смерти мужа, как блогерка Екатерина нашла любовь. Сама себе боится признаться, что происходит с чувствами - ну, томление плоти, как гуляша под крышкой на индукционной плите. Ну, а чего зря терять драгоценное время? Сиськи вставила? Самое время найти мужика! – издевательски заметила Миро в своем блоге.

На этом скандальная блогерка не остановилась. Она «похвалила» Екатерину за прагматичность, приведя несколько аргументов в пользу сближения с Сергеем Мозгом.

- Детям нужен новый папа - это первое и самое важное. Самой бабе за 30 - нужна регулярная половая жизнь ради здоровья. Аккаунт в Эскортограме держится исключительно хайпом. Новый мужик удовлетворяет всем насущным потребностям: Катю хочет, куры-подписчицы возмущены, а скоро можно будет привести его в дом и к детям, - как по полочкам разложила свои соображения на счет личной жизни «ревизорро» Лена.

didenko.katerina Я уже новенькая , бодренькая) Вставили импланты в грудь mentor на 325мл+ забирали жир на бедрах (еле нашли нужное количество)

Она также отметила, что многочисленные упоминания Екатериной усопшего мужа, а также признания, что она постоянно помнит о нем и все еще его любит, выглядят нелепо.

- В марте - закопала мужа или кремировала. В июле - новый мужик. Но не спешите осуждать Екатерину за связь с мальчиком-неудачником. Она продолжает думать о покойном муже почти все время. Я и сейчас его люблю, когда любят меня, признается Катя, а это ли не верность, которую она хранит? – саркастически вопрошает Миро.

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