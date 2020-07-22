Губернатор представил новых руководителей двух ведомств в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев сообщил о назначениях в двух ведомствах в Ростовской области. Он представил новых руководителей в ходе заседания правительства 22 июля.

Нового директора назначили в региональном департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений. Ведомство возглавил Петр Серов. Ранее он занимал должность заместителя министра общего и профессионального образования.

Петр Серов (слева) и Алексей Кузьмин (справа). Фото: donland.ru, 61.rpn.gov.ru

Руководитель поменялся и в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и республике Калмыкия. Должность занял Алексей Кузьмин. 18 ноября 2019 года он исполнял обязанности руководителя этого ведомства. До этого Кузьмин возглавлял управление Росприроднадзора по Тверской области.