Пойманные на крючки рыбаки и пострадавшие велосипедисты: один день из жизни ростовского травмпункта

В эти жаркие июльские дни «жарко» и в кабинете неотложной травматологии и ортопедии (травмпункте) Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, круглосуточно принимающем взрослых пациентов со всего города. А со времени перепрофилирования под ковидный госпиталь городской больницы № 20, где базировался городской детский травмпункт, - еще и маленьких ростовчан.

У сотрудников городского травмпункта - бешеая нагрузка. Фото: Татьяна Лысенко

И СТАР, И МЛАД…

- В среднем в сутки к нам поступает от 80 до 100 взрослых и от 20 до 40 детишек. Травмы – самые разные, - говорит исполняющий обязанности заведующего травмпунктом ГБСМП Ростова-на-Дону Бедрос Даглдиян.

День только начался, а работы у травматологов уже хватает. С утра сюда обращаются бабушки, неловко оступившиеся по дороге в магазин. Кости у пожилых уже не такие крепкие. Да и координация движений уже не та. Шла за хлебом, закружилась голова, качнуло… И вот он -перелом!

Ближе к полудню в травмпункт потянулись мужчины, занимающиеся ремонтом или вкалывающие на приусадебном участке. Получают переломы при падении с лестниц, режутся инструментами.

Травматологи бьют тревогу: очень неосторожно ростовские мужчины обращаются с «болгаркой». Порезанные (а иногда и вообще отрезанные!) ею нечаянно пальцы и кисти, просто бич какой-то!

А женщины, как выяснилось, калечатся вовремя эпопеи с заготовками на зиму. То ошпарятся, то уронят на себя что-то тяжелое, то наступят на что-нибудь острое. А еще опасно не ладить с домашними животными. Так пришла в этот день ростовчанка, которой расцарапал лицо ее домашний кот. Да так, что задел острыми когтями веко. За котиком порекомендовали наблюдать несколько дней, чтобы исключить бешенство.

У детишек летом - в основном переломы и вывихи.

- Падают с велосипедов, во время игр. Поскальзываются на мокрой плитке. Вообще, за детьми нужен глаз да газ! Иногда переломы и вывихи подвижная детвора получает даже, в, казалось бы, безобидной ситуации. Например, во время игры в песочнице! Так что родителя ни на секунду нельзя выпускать дочек и сыночков из внимания, - предупреждают травматологи.

Но бывают и необычные случаи. Так, в этот день врачам пришлось оказывать медицинскую помощь трехлетней малышке, катавшейся на деревянной (оказывается, где-то есть и такие!) горке. И в ягодицу девочки вонзилась отломившаяся от горки щепка. Ее аккуратно вынули, ранку обработали и сделали обязательную прививку от столбняка.

ЗАЖИВЕТ ВСЕ БЫСТРО!

- Лет 10 назад я сюда приводила свою дочь, у нее тоже был перелом. Месяц назад в этой больнице спасли жизнь моему соседу, которого доставили сюда с сердечным приступом. Теперь вот попала сама. На руку мне упал тяжелый рулон линолеума. Перелом двух пальцев. Точно знаю, что здесь всегда окажут медпомощь так, что заживет все быстро, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» следующая пациентка - ростовчанка Ирина Михайленко.

Старшая медсестра травмпункта Татьяна Кочеткова как раз меняла ей повязку на лангетке. В быстрых руках Тани мелькал белоснежный бинт.

А потом в кабинет вошел молодой прихрамывающий мужчина с забинтованной голенью. Когда размотали повязку, которую он сам себе поскорее сделал, то смотреть на его резаную рану на его ноге человеку непосвященному было страшно. Но врачи травмпункта видели еще и не такое…

- Я решил навести порядок в подвале дома. И напоролся на осколок взорвавшегося баллона с огурцами, - рассказал 33-летний Вячеслав корреспонденту «Комсомольской правды».

В процедурной рану обработали. И Бедрос Даглдиян, которому ассистировала старшая медсестра Татьяна Кочеткова, точными движениями наложил аккуратный шов. Далее последовала обязательная в таких случаях противостолбнячная прививка.

- Спасибо вам огромное! – искренне поблагодарил врачей Вячеслав.

- На здоровье! До свадьбы заживет! – ответили ему.

- Я женат! Но, все равно, огромное спасибо! У вас золотые руки! - ответил пациент.

Кстати, очень многие ростовчане, которым оказали медпомощь в этот день в травмпункте, вспоминали, как когда-то здесь, в ГБСМП, спасли кого-то из их знакомых или родных. Что, впрочем, не удивительно. Больница принимает пациентов со всего города круглосуточно уже больше ста лет. Ее история неразрывно связана с целыми поколениями ростовчан.

КЛЕЩИ И КРЮЧКИ

Медики травмпункта ГБСМП Ростова-на-Дону напомнили об еще одной актуальной на сегодняшний день опасности - клещах. Если заметили, что присосался такой кровопийца, то немедленно - к врачу! На днях в травмпункт обратился ростовчанин, который взял с собой на рыбалку двух маленьких дочек. Пока он удил рыбку, девчонок атаковали клещи.

Кстати о рыбаках. Ростовские любители рыбной ловли порой, неловко закидывая удочку, «ловят» на крючок или самих себя. Или окружающих. Вытащить такой крючок самостоятельно потом не просто. В тавмпункт в этом году поступила девочка, которую папа поймал на крючок за веко! Операцию по его извлечению проводили офтальмологи этой больницы.

Летом у врачей травмпункта редко бывают спокойные дни. Только наложили гипс велосипедисту, как поступил пациент, порезавшийся об острый край открытой им банки консервов… С наступлением периода отпусков, ростовчане активно отдыхают. И, увы, не всегда осторожно…

- Берегите себя! И во время работы, и на отдыхе. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Ведь многих травм можно избежать, если быть аккуратными и внимательными, - советуют ростовчанам врачи травмпункта ГБСМП Ростова-на-Дону.