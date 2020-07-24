Живой джаз в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»!
Слушаем и смотрим программу «Культурные люди» в режиме реального времени
Живой джаз в эфире радио «Комсомольская правда».
Изменить размер текста:
Сегодня, в 17:03, в эфире радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Культурные люди». Гостем студии станет известный джазовый музыкант Адам Терацуян.
Играем живой джаз в прямом эфире и говорим о джазовом образовании. Партнер банк Центр-Инвест — друг музыки и талантливой молодежи.
Слушаем на радио «Комсомольская правда» 89.8 Fm
ИСТОЧНИК KP.RU