2020-07-24T18:12:24+03:00
Общество

Живой джаз в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»!

Слушаем и смотрим программу «Культурные люди» в режиме реального времени
Михаил Стрижев
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Живой джаз в эфире радио «Комсомольская правда».Живой джаз в эфире радио «Комсомольская правда».
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Сегодня, в 17:03, в эфире радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Культурные люди». Гостем студии станет известный джазовый музыкант Адам Терацуян.

Играем живой джаз в прямом эфире и говорим о джазовом образовании. Партнер банк Центр-Инвест — друг музыки и талантливой молодежи.

Слушаем на радио «Комсомольская правда» 89.8 Fm

ИСТОЧНИК KP.RU

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