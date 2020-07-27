«Русская красавица - 2020»: Первую корону на всероссийском конкурсе получила 19-летняя ростовчанка Ксения Рябыш

Из Москвы с оглушительной победой возвращается ростовчанка Ксения Рябыш. Известно, что она (а девушка уже обладательница титула «Донская красавица» этого года) обошла на подиуме несколько десятков соперниц со всей страны. И теперь корона «Русской красавицы - 2020» вместе с победительницей едет в Ростов-на-Дону.

Красавица учится в двух университетах.Фото: Личный архив героя публикации

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ПЬЕРА КАРДЕНА

- Конкурс проходил в столице в минувшие выходные, - рассказали в модельном агентстве «Имидж-Элит», в котором и готовили девушку к испытаниям. - Было не менее 60 участников разных возрастов - от самых маленьких до тех, кто постарше. Перед конкурсом девушкам предстояло пройти собеседование и продемонстрировать свои портфолио. А уже после отобрали самых-самых, которые прошли по подиуму не только в вечерних платьях и национальных костюмах, но и продемонстрировали элегантность спортивного стиля. В итоге наша донская модель поразила всех членов жюри, в числе которых были кутюрье Вячеслав Зайцев и певец Бедрос Киркоров. А сам конкурс проходил под патронажем небезызвестного Пьера Кардена.

Победительнице всего 19 лет.Фото: Личный архив героя публикации

- Было очень приятно получать комплименты от таких людей и быть частью такого праздника красоты, - призналась «КП» Ксения.

В качестве приза - роскошная корона, а также много косметики и путевка в финал международного конкурса. Там Ксения будет бороться за титул самой-самой уже с мировыми красотками.

Девушка следит за питанием.Фото: Личный архив героя публикации

В КОПИЛКЕ - ТРИ ДЕСЯТКА ТИТУЛОВ

Известно, что победительнице всего 19 лет. А сама она родом из города Красный Сулин. При этом на конкурсах красоты она не новичок. В ее копилке уже более 30 титулов, такие как «Донская красавица - 2019», «Красавица Вселенной - 2020», «Юная леди International - 2020», «Самая интеллектуальная леди International», «Маленькая красавица Дона», «Супермодель России», «Мини-мисс планеты», «Фотомодель России» и «Юная леди Дона».

13 лет своей жизни девушка посвятила хореографии.Фото: Личный архив героя публикации

- Я окончила школу с двумя золотыми медалями за отличные успехи в учебе и активную социальную позицию, - рассказала победительница «Комсомолке». - На данный момент учусь на отлично в двух университетах: Ростовском государственном медицинском университете и Южном федеральном университете. С самого детства я была очень творческим ребенком. Так, 13 лет своей жизни я посвятила хореографии, уже десять лет занимаюсь вокалом, люблю верховую езду, изучаю английский язык, психологию, обожаю активный отдых, катание на гидроцикле. А с 11 лет принимаю участие в конкурсах красоты, таланта и моделинга.

Красавица увлекается верховой ездой.Фото: Личный архив героя публикации

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ВОДНЫЙ БАЛАНС

Ксения охотно рассказала и о том, как ей удается быть красивой.

- Я всегда стараюсь поддерживать себя в форме, активно занимаюсь спортом, правильно питаюсь, соблюдаю водный баланс, - рассказала о секретах красоты девушка. - Моя главная цель - стать успешной, самодостаточной, уверенной в себе девушкой, знающей свое предназначение в этом мире! Я уверена, что все, чем я занимаюсь на данный момент, поможет мне в будущем осуществить все мои мечты.

С 11 лет дончанка принимает участие в конкурсах красоты, таланта и моделинга.Фото: Личный архив героя публикации

Уже скоро Ксении предстоит передать донскую корону новой победительнице - выборы первой красавицы Дона назначены на 12 сентября.

- Мне бы очень хотелось поблагодарить всех, кто за меня болел: агентство, семью, родных и близких - за веру в меня, поддержку, опыт и знания, которые они мне дали, - добавила она. - Ведь без чуткого руководства и прекрасных учителей не было бы моих побед.

В копилке Ксении три десятка титулов.Фото: Личный архив героя публикации

ТТХ

Ксения Рябыш

Рост - 170 см.

Объем груди - 85 см.

Объем талии - 63 см.

Объем бедер - 90 см.