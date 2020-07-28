2020-07-28T12:55:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова нашли тела трех человек

На месте работают экстренные службы региона
ГОШЕВ Игорь
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Медики и полиция уже на месте.Медики и полиция уже на месте.Фото: Тимур ХАНОВ
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Во вторник, 28 июля, в городе Ростове-на-Дону произошла трагедия, которая унесла жизни сразу нескольких человек. Известно, что ЧП произошло около десяти часов утра на проспекте Шолохова, неподалеку от старого аэропорта.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных службах региона, в колодце проводились работы одной из коммунальных служб региона. В результате несчастного случая один человек погиб сразу. А двум другим стало плохо, но они успели выбраться наружу. Однако приехавшие на место медики скорой помощи не смогли помочь пострадавшим: все трое рабочих скончались на месте происшествия.

В настоящее время их имена уточняются. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Очевидцы сообщают, что из-за трагедии пробка начинается уже от парка Авиаторов. На месте несколько автомобилей скорой помощи, помогают регулировать движение инспекторы ДПС.

Водителям советуют, по-возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

ЧП произошло на этом участке. Фото: Яндекс-карты.

ЧП произошло на этом участке. Фото: Яндекс-карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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