2020-07-28T12:54:30+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ-2020: В Ростовской области выпускники улучшили свои знания по информатике

Дополнительный период сдачи экзаменов на Дону стартует с 3 августа
Ольга ГОПАЛО
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В основные сроки ЕГЭ на Дону сдавали больше 16 тысяч выпускников.В основные сроки ЕГЭ на Дону сдавали больше 16 тысяч выпускников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области завершился основной период сдачи единого государственного экзамена. Дополнительный - для тех, кто по каким-то причинам не успел сдать тот или иной предмет, стартует с понедельника, 3 августа.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Как сообщили в региональном министерстве образования, в основные сроки ЕГЭ на Дону сдавали больше 16 тысяч выпускников. Но из-за пандемии коронавируса в этом году госэкзамен писали только те участники, которые собираются поступать в вузы.

Так, во время проведения экзаменов соблюдались все меры безопасности: вход в пункты сдачи был организован в соответствии с индивидуальными графиками прибытия, а дистанция между участниками составляла не менее 1,5 метра. Кроме того, проводилась уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а для выпускников и наблюдателей измерение температуры было обязательным условием. Кроме того, во всех местах проведения ЕГЭ были установлены дозаторы с антисептиками, а в помещениях - рециркуляторы воздуха.

Известно, что всего для проведения экзаменов в основной период были открыты 123 пункта, а число аудиторий составило около двух тысяч. Вдобавок к проведению ЕГЭ в основной период были привлечены более восьми тысяч работников экзаменационных пунктов: это и организаторы, и члены государственных экзаменационных комиссий, и технические специалисты, а также около 250 медицинских работников.

В Ростовской области завершился основной период сдачи единого государственного экзамена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области завершился основной период сдачи единого государственного экзамена.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ

Сообщается, что окончательные результаты ребята узнают до 3 августа. Некоторые работы еще проверяют. Но первые отметки уже известны. Так, экзамен по географии написали 288 донских выпускников, двое из которых выполнили экзаменационную работу на 100 баллов. Информатику сдавали более 1 900 человек. Количество участников, набравших высший балл, увеличилось в этом году: 100 баллов на госэкзамене набрали 15 выпускников. Литературу сдавали более тысячи донских выпускников, одиннадцать из которых уже получили высший балл.

Как рассказала региональный министр образования Лариса Балина, перенос сроков основного периода ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией дал выпускникам дополнительное время на подготовку: они смогли уделить больше внимания предметам, которые сдают. Вдобавок для ребят были организованы онлайн-консультации по всем учебным предметам с председателями областных предметных комиссий, во время которых участники могли задавать вопросы.

К слову, уже 3 августа стартует дополнительный период проведения ЕГЭ для участников, которые пропустили или не завершили сдачу госэкзамена в основной период (включая резервные дни), а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по разным предметам. В первый день августовского периода выпускники сдадут экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устную часть по иностранным языкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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