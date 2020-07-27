2020-07-27T16:36:20+03:00
Общество

В Ростовской области женщина после выкидыша украла чужого младенца в роддоме, чтобы удержать второго мужа

Раскрываем подробности громкого преступления
Михаил Стрижев
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Подозреваемую в похищении чужого малыша задержали довольно быстро. Правоохранительные органы регионаПодозреваемую в похищении чужого малыша задержали довольно быстро. Правоохранительные органы региона
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Криминальные страсти, которые могли бы лечь в основу триллера, произошли в маленьком донском городке. Тихий Сальск на днях всколыхнула шокирующая новость – из местного роддома похитил новорожденного.

- Ох, и шуму было... Эта весть вмиг разлетелась по городку. Чего только люди не думали. Поговаривала даже, что на органы могли малютку выкрасть, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Наталья Журавлева.

В подробностях истории разбиралась «Комсомольская правда».

Вынесла ребенка в пакете

О том, что из роддома похищен ребенок, оперативники узнали от медработника. В полицию обратилась фельдшер родильного отделения Наталья Иванова. Она рассказала, что неизвестные похитили ребенка у роженицы Ольги Петренко (имя изменено – прим. автора). Ни персонал, ни мать, ни другие пациентки не знали, где может находиться малыш и кому это вообще понадобилось. Мальчика объявили в розыск. К поиску сразу же присоединились волонтеры.

- Расследованием инцидента занялся Сальский межрайонный следственный отдел. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье УК РФ 126 «Похищение человека». В родильном отделении работали следователи и криминалисты, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Эксперты первым делом изучили видеозапись с камер наблюдения. Потихоньку картина начала вырисовываться.

Оказалось, что малютку из роддома вынесла женщина средних лет. Выяснилось, что она пробралась в родильное отделение через окно, сломав москитную сетку. Кроме того, сохранилась запись с камеры видеонаблюдения в самой больнице. На кадрах можно было увидеть, как неизвестная женщина быстро покидает помещение. В руках у нее - огромный пакет. Предположительно, именно в нем и находился малыш.

Своя трагедия

В тот же день удалось найти и похитительницу . Ею оказалась 40-летняя жительница Калмыкии Татьяна Поддубная (имя и фамилия изменены – прим. автора). Украденного мальчика Татьяна отвезла к себе домой. Оказалось, что женщина всегда любила детей. Она работала в детском саду и в школе. Но вот личная жизнь у нее не сложилась.

С первым мужем Татьяна разошлась. В этом браке у пары родились двое детей. Вскоре Таня встретила мужчину, которого полюбила. Пара поженилась.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах региона, Татьяна мечтала подарить мужу второго ребенка, но, увы, оказалась - не судьба.

Как сообщила позже сама похитительница, еще недавно она сама носила под сердцем ребенка. Женщина наблюдалась по беременности в сальской больнице. Однако у Татьяны произошел выкидыш. После этого женщина решилась на похищение.

«Была под гипнозом»

Ольге Петренко, маме похищенного малыша, уже вернули сына. И женщина, и мальчик чувствуют себя хорошо. Вот только сама Ольга все еще пребывает в шоке.

По ее словам, в ту самую ночь она проснулась, чтобы сходить в туалет. Когда роженица открыла глаза, она увидела перед собой незнакомку. Та стояла прямо в палате. Наталья задала подозрительной женщине только один вопрос: «Как вы тут оказались?», глядя той в глаза. После этого, как ни в чем не бывало, Ольга пошла в туалет. Только дойдя до коридора, она почувствовала что-то неладное. В этот момент женщина бросилась обратно. Но незнакомки, а вместе с ней и сына, уже не было.

Сейчас Оля, проанализировав ту страшную ночь, пришла к выводу, что находилась под гипнозом. Кроме того, пострадавшая припомнила, что накануне происшествия злоумышленница долго ходила под окнами роддома и заглядывала в них. Видимо, продумывала план похищения.

Следователям предстоит еще кропотливая работа, чтобы восстановить полную картину. Так как в этой истории остается много «белых пятен».

Например, по данным источник издания в правоохранительных органа региона, пока слова Татьяны о том, что она была беременна, не нашли своего официального подтверждения. Женщина не смогла показать оперативникам ни одной справки от гинеколога.

Сейчас в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, вскоре ей выберут меру пресечения. Если суд признает вину подозреваемой, ей будет грозить 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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