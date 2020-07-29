Особенности дополнительного страхования: на что потребитель имеет право и как его отстоять

Об особенностях дополнительного страхования при заключении различных договоров в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» мы поговорили с и.о. декана юридического факультета, заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николаем Сарминым.

- Предусмотрена ли обязанность заключения договора о дополнительном страховании, скажем, при покупке бытовой техники или при получении кредита?

- Я бы начал с того, что страхование делится на добровольное и обязательное. Последнее, как правило, действует при перевозках автомобильным транспортом или железнодорожным сообщением, оно уже заложено в покупку билета. А вот для всех прочих договоров - например, купля-продажа товаров в магазине или ипотечное кредитование - обязательное страхование уже не предусмотрено законодателем. И здесь речь идет лишь о добровольном.

- Но не все потребители об этом знают…

- Согласен. Часто схемы и маркетинговые приемы настроены на то, что у потребителя может сложиться впечатление, что он обязан это сделать. Поэтому каждый должен понимать, что страхование - это отдельно и добровольно, то есть потребитель всегда вправе отказаться от дополнительной услуги. И если мы с вами заглянем в статью 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», то увидим, что законодатель запрещает оказывать услуги или выполнять какие-либо работы без согласия потребителя.

- А если они все же оказаны?

- Потребитель вправе отказаться от них и потребовать возврата денежных средств. Ведь такое навязывание, безусловно, неправомерно.

- Если взять, скажем, ипотеку и кредитование, там тоже идет речь о добровольном страховании, но ему придаются некие оттенки принудительности…

- Из личного опыта общения с банками скажу: ситуация в этом вопросе меняется в лучшую сторону. И в том же ипотечном кредитовании потребитель вправе отказаться от страхования. Но нужно понимать, что это в свою очередь приводит к возрастанию рисков со стороны банка, а они, конечно, не благотворительные организации. Поэтому сразу начинают учитывать отсутствие страховки при формировании процентной ставки по кредиту, закладывая в нее свои дополнительные риски. Следовательно, надо понимать, что процентная ставка снижена потому, что есть страховка. А если она, к примеру, повышена на два процента в год, то какая будет разница - не превышает ли это стоимость самой страховки.

- Но получается такая ситуация, что потребитель вынужден страховаться…

- На самом деле ипотеку сопровождают два вида страхования. Это страхование жизни и здоровья заемщика, а также страхование приобретаемого жилья. И страховка - это не зло, это ваш выбор. В определенных ситуациях она может стать подспорьем. Когда мы говорим только о рисках банка, то забываем обратить внимание на риски потребителя - состояние здоровья, несчастный случай и так далее. В таких ситуациях страхование может стать спасением. Опять же, если посмотреть под другим углом, - за те же деньги, что вы платите банку в качестве процентов, вы получаете еще и страхование. Но это не должно происходить в форме навязывания. Потребители должны учитывать, из чего складывается стоимость их кредитования, а, следовательно, должны задавать конкретные вопросы - например, показать график платежей, сколько будет составлять переплата, есть ли страховка и какова процентная ставка без нее.

- Есть ли возможность отказаться от страховки?

- Да, эта возможность предусмотрена статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителей». Она допускает прямой отказ от страхования, даже если вы сделали это добровольно. По Указанию Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» на отказ от договора добровольного страхования дано четырнадцать календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии и при отсутствии страхового случая.

Таким образом, надо обратиться к страховщику в эти сроки, при этом могут быть различные условия - либо с вас удержат денежные средства от страховой премии пропорционально двум неделям, либо вернут их в полном объеме. Но важно обязательно успеть послать страховой компании письменное заявление до истечения этого срока. А в течение 10 дней страховщик обязан возместить вам эти денежные средства. Но есть и исключения - например, медицинское страхование иностранных граждан, находящихся на территории РФ. Или добровольное страхование как обязательное условие допуска физлица к обеспечению профессиональной деятельности. Однако в большинстве случаев действует общее правило: у потребителя есть всегда 14 дней, чтобы передумать.

- На что нужно обращать внимание при покупке страхового полиса?

- Какие риски он покрывает - что вы купили и на что имеете право. Очень важно знать и территорию страхования. Потому что, например, при задержке рейса - если сломался самолет - можно получить страховую выплату. Но если почитать внимательнее договор, то можно увидеть, что страховой случай наступает только тогда, когда ситуация произошла не ближе, чем в 300 км от вашего места жительства. Правила страхования - это отдельный разговор. Если ты купил страховку и хотел покрыть риски, то это еще не значит, что ты их покрыл. Важно понимать, на кого они распространяются, в каких случаях и какие покрываются, как обратиться за выплатами. Иначе есть риск остаться без страхового возмещения. Поэтому всегда нужно быть очень внимательными.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону