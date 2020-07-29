День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2020: программа мероприятий. Праздник Воздушно-десантных войск, по традиции пройдет в первое воскресенье августа. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, массовых мероприятий на улицах города в этот день не будет. Зато можно будет отметить праздник в режиме онлайн - будут и онлайн поздравления, и викторины и парад, и видеофильмы. Так что изучайте и празднуйте!

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдут поздравления 2 августа...

«Городской дом творчества»

Когда: В 11:00

Что: Поздравительный пост с Днем воздушно-десантных войск.

Где: http://www.gdtrostov.ru/

Парк им. М. Горького

Когда: В 9.00

Что: Информационный блок, посвященный истории возникновения Дня воздушно-десантных войск.

Когда: В 10:00

Что: Видео-обзор «Небо покоряется смелым – Василий Маргелов».

Когда: В 11:00

Что: Виртуальная викторина для детей и взрослых «И в небе, и на земле».

Когда: В 11.30

Что: Тематический блок «Интересные факты о воздушно-десантных войсках».

Где: https://www.instagram.com/gorkypark_rnd/

Парк «Дружба»

Когда: В 10.00

Что: Видеопоздравление с Днём ВДВ. ВДВ на Параде ПОБЕДЫ 2020

Когда: В 10:30

Что: «Василий Маргелов. Легенды армии»

Когда: В 10.30

Что: «Никто, кроме нас!»

Когда: В 10.30

Что: ВДВ-Клип «Десант. Рязань» (Официальный клип)

Когда: В 11.00

Что: Песни ВДВ (Денис Майданов – «ВДВ», Татьяна Буланова – «Соколы Маргелова», Олег Газманов – «Никто, кроме нас!», Группа Ростов – «Синева»)

Когда: В 11.00

Что: Мультфильм для взрослых «Десантник Степочкин»

Где: https://vk.com/id471234161

Парк «Левобережный»

Когда: В 12:00

Что: Публикация в социальные сети – День ВДВ

Когда: В 15:00

Что: Видео клип Десант

Где: @levoberezhnyy_official

Парк имени Н. Островского

Когда: В 11:00

Что: «Крылатая пехота наших дней» - видео фильм о десантниках. Они определяют завтрашний облик России. (Где и как их обучают, экипировка ВДВ).

Когда: В 11.15

Что: «Щит России» - показательные выступления по рукопашному бою.

Когда: В 11.30

Что: «Держава армией крепка» - викторина для детей об армии

Когда: В 11.45

Что: Онлайн-концерт (видео) «И в небе, и на земле»

Где: http://instagram.com/park_ostrovskogo

Парк им. Октября

Когда: Весь день

Что: Историческая справка, информация о воздушно-десантных войсках, коллаж из праздничных плакатов.

Где: https://parkokt.wixsite.com/website

Детский парк им. В. Черевичкина

Когда: В 11.00

Что: Конкурс фотографии «Мой папа десантник»

Когда: В 10.00

Что: Исторический пост на тему «Воздушно десантные войска от создания до наших дней», поздравление с днём «ВДВ» жителей города Ростова-на-Дону

Где: https://instagram.com/detsky_park_cherevichkina?r=nametag

Парк 1 Мая

Когда: В 11:00

Что: Викторина «И в небе, и на земле»

Когда: В 13:00

Что: Интересные факты «Путешествие по небу!»

Когда: В 15.00

Что: История праздника «Слава ВДВ!»

Где: Instagram @park1maya

Посмотреть будет на что, но в ИнтернетеФото: Артем КИЛЬКИН

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

«ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»

Когда: В 11-00

Что: Г. Гендель Ария Аждилей «Дай мне слезами выплакать…» из оперы «Тезей»

Когда: В 11.20

Что: А. Скарлатти «Фиалки»

Когда: В 12.00

Что: В.А. Моцарт Соната для двух фортепиано D-dur

Когда: В 12.30

Что: И.А. Хассе Ария «Доброму сердцу поверь…» из оперы «Орестея»

Где: https://vk.com/wall29462384_2595

ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша

Когда: В 09.00

Что: Вывешивание флагов России, Ростовской области и Ростова-на-Дону, размещение в социальных сетях поздравительных открыток с Днем ВДВ

ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова

Когда: В 09.00

Что: Размещение флагов РФ и Ростовской области на фасаде школы, размещение поздравительных открыток на медиа-площадках школы

Где: @irinamedvedeva1175

ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова

Когда: С 9.00 до 15.00

Что: Оформление территории школы государственной символикой (флаги РФ, РО и города Ростова-на-Дону), организация прослушивания музыкальной, военно-патриотической программы на территории школы Советских и Российских композиторов

Где: На территории школы

ДМШ им. П.И.Чайковского

Когда: В 10.00

Что: Видеоролик-поздравление ко ВДВ

Где: https://instagram.com/chaikovskogo_rnd?igshid=1y0lwej2ndfq2

Мы узнали, как в Ростове-на-Дону 2 августа 2020 будут отмечать День ВДВ.Фото: Артем КИЛЬКИН

БИБЛИОТЕКИ

Центральная библиотечная сеть

Когда: В 12.00

Что: Виртуальная книжная выставка «Солдаты Отчизны Никто, кроме нас!»

Где: belinckij23.blogs.donlib.ru

Что: Устный журнал «Крылатая пехота»

Когда: В 12.00

Что: Патриотический час «ВДВ - и в небе, и на земле»

Где: karamzin.blogs.donlib.ru

Когда: В 12.00

Что: Виртуальная выставка «Крылатая гвардия»

Где: sholohova.blogs.donlib.ru

Когда: В 12.00

Что: Видеорассказ «История ВДВ»

Где: bicchekhov.blogs.donlib.ru

Когда: В 12.00

Что: Исторический экскурс «Крылатая пехота»

Где: listopadova.blogs.donlib.ru

*По данным Администрации Ростова-на-Дону.