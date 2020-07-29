День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2020: программа мероприятий
День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2020: программа мероприятий. Праздник Воздушно-десантных войск, по традиции пройдет в первое воскресенье августа. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, массовых мероприятий на улицах города в этот день не будет. Зато можно будет отметить праздник в режиме онлайн - будут и онлайн поздравления, и викторины и парад, и видеофильмы. Так что изучайте и празднуйте!
КОНКРЕТНО
Где и когда пройдут поздравления 2 августа...
«Городской дом творчества»
Когда: В 11:00
Что: Поздравительный пост с Днем воздушно-десантных войск.
Где: http://www.gdtrostov.ru/
Парк им. М. Горького
Когда: В 9.00
Что: Информационный блок, посвященный истории возникновения Дня воздушно-десантных войск.
Когда: В 10:00
Что: Видео-обзор «Небо покоряется смелым – Василий Маргелов».
Когда: В 11:00
Что: Виртуальная викторина для детей и взрослых «И в небе, и на земле».
Когда: В 11.30
Что: Тематический блок «Интересные факты о воздушно-десантных войсках».
Где: https://www.instagram.com/gorkypark_rnd/
Парк «Дружба»
Когда: В 10.00
Что: Видеопоздравление с Днём ВДВ. ВДВ на Параде ПОБЕДЫ 2020
Когда: В 10:30
Что: «Василий Маргелов. Легенды армии»
Когда: В 10.30
Что: «Никто, кроме нас!»
Когда: В 10.30
Что: ВДВ-Клип «Десант. Рязань» (Официальный клип)
Когда: В 11.00
Что: Песни ВДВ (Денис Майданов – «ВДВ», Татьяна Буланова – «Соколы Маргелова», Олег Газманов – «Никто, кроме нас!», Группа Ростов – «Синева»)
Когда: В 11.00
Что: Мультфильм для взрослых «Десантник Степочкин»
Где: https://vk.com/id471234161
Парк «Левобережный»
Когда: В 12:00
Что: Публикация в социальные сети – День ВДВ
Когда: В 15:00
Что: Видео клип Десант
Где: @levoberezhnyy_official
Парк имени Н. Островского
Когда: В 11:00
Что: «Крылатая пехота наших дней» - видео фильм о десантниках. Они определяют завтрашний облик России. (Где и как их обучают, экипировка ВДВ).
Когда: В 11.15
Что: «Щит России» - показательные выступления по рукопашному бою.
Когда: В 11.30
Что: «Держава армией крепка» - викторина для детей об армии
Когда: В 11.45
Что: Онлайн-концерт (видео) «И в небе, и на земле»
Где: http://instagram.com/park_ostrovskogo
Парк им. Октября
Когда: Весь день
Что: Историческая справка, информация о воздушно-десантных войсках, коллаж из праздничных плакатов.
Где: https://parkokt.wixsite.com/website
Детский парк им. В. Черевичкина
Когда: В 11.00
Что: Конкурс фотографии «Мой папа десантник»
Когда: В 10.00
Что: Исторический пост на тему «Воздушно десантные войска от создания до наших дней», поздравление с днём «ВДВ» жителей города Ростова-на-Дону
Где: https://instagram.com/detsky_park_cherevichkina?r=nametag
Парк 1 Мая
Когда: В 11:00
Что: Викторина «И в небе, и на земле»
Когда: В 13:00
Что: Интересные факты «Путешествие по небу!»
Когда: В 15.00
Что: История праздника «Слава ВДВ!»
Где: Instagram @park1maya
Посмотреть будет на что, но в ИнтернетеФото: Артем КИЛЬКИН
ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
«ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»
Когда: В 11-00
Что: Г. Гендель Ария Аждилей «Дай мне слезами выплакать…» из оперы «Тезей»
Когда: В 11.20
Что: А. Скарлатти «Фиалки»
Когда: В 12.00
Что: В.А. Моцарт Соната для двух фортепиано D-dur
Когда: В 12.30
Что: И.А. Хассе Ария «Доброму сердцу поверь…» из оперы «Орестея»
Где: https://vk.com/wall29462384_2595
ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша
Когда: В 09.00
Что: Вывешивание флагов России, Ростовской области и Ростова-на-Дону, размещение в социальных сетях поздравительных открыток с Днем ВДВ
ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова
Когда: В 09.00
Что: Размещение флагов РФ и Ростовской области на фасаде школы, размещение поздравительных открыток на медиа-площадках школы
Где: @irinamedvedeva1175
ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова
Когда: С 9.00 до 15.00
Что: Оформление территории школы государственной символикой (флаги РФ, РО и города Ростова-на-Дону), организация прослушивания музыкальной, военно-патриотической программы на территории школы Советских и Российских композиторов
Где: На территории школы
ДМШ им. П.И.Чайковского
Когда: В 10.00
Что: Видеоролик-поздравление ко ВДВ
Где: https://instagram.com/chaikovskogo_rnd?igshid=1y0lwej2ndfq2
Мы узнали, как в Ростове-на-Дону 2 августа 2020 будут отмечать День ВДВ.Фото: Артем КИЛЬКИН
БИБЛИОТЕКИ
Центральная библиотечная сеть
Когда: В 12.00
Что: Виртуальная книжная выставка «Солдаты Отчизны Никто, кроме нас!»
Где: belinckij23.blogs.donlib.ru
Что: Устный журнал «Крылатая пехота»
Когда: В 12.00
Что: Патриотический час «ВДВ - и в небе, и на земле»
Где: karamzin.blogs.donlib.ru
Когда: В 12.00
Что: Виртуальная выставка «Крылатая гвардия»
Где: sholohova.blogs.donlib.ru
Когда: В 12.00
Что: Видеорассказ «История ВДВ»
Где: bicchekhov.blogs.donlib.ru
Когда: В 12.00
Что: Исторический экскурс «Крылатая пехота»
Где: listopadova.blogs.donlib.ru
*По данным Администрации Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU