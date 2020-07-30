Как святая Марина с дьяволом боролась: инструкция по применению

В ближайшие дни православные христиане чествуют двух святых, которые оставили заметный след в истории. Речь о святой великомученице Марине и пророке Илье, покровителе ВДВ. О них говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM.

МАРИНА ИЛИ МАРГАРИТА?

- Игорь Павлович, 30 июля - День памяти святой мученицы Марины. Говорят, с ней связано большое количество легенд. Что из них правда?

- Соглашусь, Марина - удивительная в этом отношении святая. Давайте начнем с того, что мы знаем о ее фактической жизни. В 305 году она приняла мученическую кончину и не отреклась от Бога. После чего была казнена, канонизирована и возведена в лик великомученицы. Но, вы правы, ее житие изобиловало чудесами, мифами и легендами. Дошло до того, что через 200 лет после кончины Марины ее житие, которое передавалось из уст в уста, Папа Римский Геласий I признал апокрифическим, то есть неподлинным.

- Откуда же появились все эти легенды?

- На самом деле ее почитание было популяризировано книгой 1260 года под названием «Золотая легенда». Это собрание христианских легенд и занимательных историй из жизни святых Иакова Ворагинского, которые, в общем-то, были мифологического жанра. Там есть и житие Марины, написанное на латинском языке. Оттуда она приобретает и свое второе имя Маргарита Антиохийская. Его ей приписали за добродетель, которая сияла, как жемчуг, ведь Маргарита переводится как жемчужина. Кстати, еще до 2000 года в русской православной церкви всех обладательниц имени Маргарита крестили именем Марина. Но в 2000 году сразу две русские Маргариты были причислены к лику святых.

Мы узнали, зачем народная молва придумывает легенды о святых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«СТАЛА МОЛИТЬСЯ В ЖЕЛУДКЕ У ДРАКОНА»

- А что касается подвигов?

- Легенда гласит, что Маргарита, или Марина после того, как ее арестовали, оказалась в тюрьме. Там ее ожидало страшное искушение - борьба с дьяволом. Причем трижды. В первый раз сатана явился к ней в образе дракона. Он ее проглотил. Но в руках у Марины был святой крест, и в желудке у дракона она стала молиться. В итоге тот изверг ее обратно целой и невредимой. Во второй раз - на полу в темнице она вновь замечает сатану, который приступает ко второму натиску - физическому. Говорится, что она оказывала сопротивление: не только молилась, но и атаковала дьявола подручными средствами. Например, в углу темницы, в которой проходило единоборство, лежал медный молот. Она огрела им сатану по голове со словами: «Отступи от меня, беззаконный отец геенны». Тот отступил. Потом небеса раскрылись, а тело мученицы получило исцеление от всех ран. К слову, на большинстве икон в честь Марины она как раз и изображена в единоборстве с дьяволом, которого держит то за волосы, то за рога или стучит ему по голове.

- И каков же был третий натиск?

- Сатана понимает, что испугами и физической силой Марину не победить, потому идет на хитрость - духовное раскаяние. Он начинает рассказывать о своих «сладостных» злодеяниях, чтобы увлечь Марину в грехи. Но она его не слушает и отвергает «исповедь» сатаны. Даже кричит: «Умолкни, я не дам тебе лгать и говорить лишнее. Ступай в адскую бездну до страшного суда, пока не дашь ответ за души, которые ты погубил». Вот такие полумифические рассказы вошли в историю.

- Но все это вряд ли правда. Как к этому относится церковь?

- Я бы сказал, этот народный продукт - творческий порыв. Он говорит о том, что Марина была очень популярная святая и ее почитали с древнейших времен: на Востоке - под именем Марина, а на Западе - как Маргариту. Ведь, как вы знаете, до великой схимы святые были у нас общие.

ОБЛИЧАЛ ЦАРЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ ГЛУПОСТИ

- Совсем скоро еще один день памяти - святого пророка Ильи. Чем знаменателен он?

- Православная церковь вспоминает его 2 августа. Его, кстати, называют одним из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он занимает особое место как в Ветхом, так и в Новом Завете. Почитается и в исламе, и в иудаизме, и в христианстве. При этом особо чтится в России.

- Почему же он был так популярен?

- Он жил в израильском царстве в далеком для нас девятом веке до нашей эры. В тот период жизнь была непростой. Ему приходилось обличать нечестивого царя в его религиозной глупости. Илья жил во времена языческого поклонения. Тогда правил царь Ахав, у которого была жена по имени Иезавель. Так вот она невзлюбила пророка Илью, так как поклонялась языческим культам. Более того - устраивала их с человеческими жертвоприношениями. И начала подсовывать эти культы своему мужу, чтобы тот внедрял их повсеместно в израильском царстве.

Святой пророк Божий Илья является покровителем Воздушно-десантных войск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕДУ НОСИЛИ ВОРОНЫ

- И пророк, конечно, не мог выдержать такого бесчестья...

- Совершенно верно. А во время противостояния Ильи и царской парочки произошло немало чудес. Был даже такой факт: пророк предупреждал, что из-за таких языческих культов - когда убивали даже детей, принося их в жертву, - страну постигнет голод. Так и произошло. Но парочка не раскаялась. Она начала борьбу с пророком, которая закончилась победой Ильи. Есть и другой эпизод - когда описано соревнование пророка Ильи с языческими жрецами на горе. Тогда они были опозорены и казнены пророком. Иезавель поклялась убить Илью. И он бежал в пустыню. С этим связан еще один эпизод: некие вороны - Ангелы Божьи - приносили ему туда еду. В Палестине даже сейчас показывают пещеру, где жил пророк и куда вороны носили ему еду.

- Думаете, так и было?

- Может, было, а может, нет. Современные библеисты полагают, что на древнееврейском языке «ворон» и «араб» звучат очень похоже. То есть еду могли приносить не столько пернатые, сколько сыны пустыни - арабы.

ПОКРОВИТЕЛЬ ВДВ

- Считается, что пророк Илья был вторым человеком Ветхого Завета, который не умер, а был взят на небо живым. Явилась колесница огненная, и он понесся на небо...

- А первым был Енох. И он вместе с Илией, согласно преданию, станет свидетелем второго пришествия Христа. А еще Илья очень почитается в исламе и дважды упоминается в Коране.

- А какова его роль в Евангелии?

- Он фигурирует и в Новом Завете. Мы об этом говорили в праздник Преображения Господня. Я уже рассказывал о том, что пророк Илья в числе других встречал Христа на Фаворской горе и беседовал с ним. Пожалуй, Илья - самый почитаемый ветхозаветный святой в славянском мире. Количество храмов, икон и имен в честь Ильи несравнимо ни с каким другим персонажем. Есть и свои легенды. К примеру, когда гремит гром, некоторые считают, что это Илья ездит на колеснице по небу и пускает молнии. На самом деле, как мы уже поняли, народ нередко сказочно переосмысливает реальность. И в рамках такой вот благочестивой фантазии определяется народный образ святого.

И, кстати, святой пророк Божий Илья является покровителем Воздушно-десантных войск. А это, скажу я вам, самые христианизированные войска. По ставшей уже доброй традиции в этот день во всех храмах на территории воинских частей ВДВ пройдут молебны и литургии в честь святого-покровителя, после которых начнутся и другие торжества.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Фото:«Православная инициатива 2019-2020»

Эфир на радио "КП-Ростов": Мученица Марина и Илья Пророк 00:00 00:00

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Слушайте программу на радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM в четверг, 30 июля, в 17.03.