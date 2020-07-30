2020-07-30T11:17:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону общественный транспорт поменяет маршрут

Это произойдет 2 августа на несколько часов из-за полумарафона «Забег»
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону общественный транспорт поменяет маршрут. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростове-на-Дону общественный транспорт поменяет маршрут. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В воскресенье, 2 августа, в Ростове-на-Дону пройдет полумарафон «Забег». Как рассказали в мэрии города из-за этого общественный транспорт, который курсирует по центру донской столицы на время поменяет свой маршрут. Сообщается, что в этом году полумарафон будет поводиться уже в четвертый раз. А неудобства автомобилистам предстоит потерпеть с семи часов утра до полудня. В горадминистрации просят водителей выбирать альтернативные пути объезда на это время, чтобы е простаивать в пробках.

КОНКРЕТНО

Как поедет общественный транспорт в это время

Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 88, 98: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 88, 98. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 88, 98. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобусы №№ 70, 80: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования;

Автобусы №№ 70, 80. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобусы №№ 70, 80. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

А в обратном направлении: пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая и далее по маршрутам следования.

Автобус №55. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобус №55. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобус № 55: пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршруту следования; в обратном направлении: ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее по маршруту следования.

Автобус № 24, 98-МТ. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобус № 24, 98-МТ. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Автобус № 24, 98-МТ: пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пл. Свободы и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее по маршрутам следования.

Троллейбус № 1. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Троллейбус № 1. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Троллейбус № 1: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

Троллейбусы №№ 2, 22. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Троллейбусы №№ 2, 22. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Троллейбусы №№ 2, 22: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 20 я Линия – Базарная площадь – пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – пл. К. Маркса – ул. 20-я Линия – ул. Лекальная – ул. 22-я Линия – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная.

* По данным горадминистрации Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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