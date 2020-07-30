«Больше жизни!»: В Зверево ввели должность советника мэра города по счастью

Чего не хватает жителям бывшего шахтерского городка на 20 тысяч жителей? Как оказалось, счастья! В небольшом городе Зверево Ростовской области появилась новая и первая в России должность, которая официально звучит так: советник главы администрации города Зверево по целостному развитию благополучия и счастья горожан. На нее назначили ростовского маркетинг-коуча Марину Демченко, которая в соцсетях называет себя то ли в шутку, то ли всерьез «конструктором позитивной реальности». Она уже приступила к своим должностным обязанностям и рассказала «Комсомолке» о том, как будет делать людей счастливыми.

Марина Демченко в соцсетях называет себя «конструктором позитивной реальности».Фото: Личный архив героя публикации

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЧАСТЬЯ

- Давайте начнем с того, что же такое счастье, по-вашему.

- У счастья, как мне кажется, есть три составляющие. С одной стороны, есть счастье от потребления, чтобы получать благо извне. И это важно потому, что мы все живые существа, хотим кушать, жить в красоте и так далее. Следующая ступень - самореализация, когда ты делаешь что-то полезное для других и чувствуешь себя важным, нужным и востребованным человеком. Причем не важно, бизнес это или сочинение стихов. И третья - это сумма первых двух. То есть абсолютное счастье. Оно возникает у человека потому, что он проживает свою жизнь не зря, что люди его ценят и уважают.

Ведь не все упирается в деньги, машины и квартиры. Да, это важные вещи. Но есть много несчастных богатых людей, а есть и те, кто небогат, но абсолютно счастлив, - например, занимается духовными практиками. Они абсолютно счастливы, потому что реализуют свое предназначение. И моя задача - это объединить и донести до людей. Это такая смена парадигмы: если ты будешь реализовываться и приносить пользу, то и денег больше заработаешь, и единомышленников найдешь, и свое собственное счастье. Ведь сообща мы можем намного больше, чем в одиночку.

Мы узнали, чем надо будет заниматься на новой должности.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«А КОМУ МЫ НУЖНЫ...»

- И как же перенести это на практику?

- В Зверево сейчас живут 20 тысяч человек. И вся прелесть в том, что есть возможность быстро осуществить преобразования.

- Как?

- Базовые потребности никто не вычеркивает. Но есть, как я считаю, четыре вектора для развития. Первый - это системные инфраструктурные решения, чтобы людям было, где собираться. А еще чтобы они понимали, что услышаны, чтобы была выстроенная система коммуникации на всех уровнях, вплоть до мэра. И уже когда человек понимает, что его мнение интересно, ему важно дать возможности для применения своих сил и талантов, то есть должны быть созданы определенные проекты и сообщества, куда может подключиться каждый заинтересованный. Это может быть хоть кружок поэтов или активистов по развитию города. На многие инициативы не всегда нужны деньги, нужно знать, где их можно получить, в том числе из внебюджетных средств, различных грантов и так далее. Администрации некогда этим заниматься, а активисты могут в том числе и документы подготовить.

Кстати, в городе уже проходят экопикники и городские субботники, на которые люди выходят сами, - сажают розы, а после следят за чистотой и тем, чтобы их не срывали. Там же отремонтировали парк, сделав мини-сцену для уличных музыкантов, которые поют для горожан. Есть клуб поэтов, которым всегда есть где собраться, и художников, которые демонстрируют свои картины в библиотеке. Казалось бы, простые инициативы, которые денег не требуют, а их поддерживает власть. Поэтому я и согласилась на эту должность, потому что уже многое делается.

- А какие еще два?

- Еще один важный вопрос - самооценка и мотивация. Людей, которые реально что-то делают и могут быть услышанными, поощряют - чествуют, выделяют, отправляют на федеральные, международные конкурсы и так далее. Все для того, чтобы человек видел перспективу своей реализации и чувствовал себя востребованным. А для жителей маленького города это невероятно важно. К сожалению, во многих заброшенных городах есть провинциальное самосознание: а кому мы там нужны? Плюс, как правило, маленькие моногорода находятся в забытых богом местах, где мало что происходит. А каждому важно быть частью больших процессов. Например, в Зверево не так давно провели конкурс «Душа баяна», на который приехали музыканты со всей страны. Там же выступили свои артисты. Более того, это еще и интересный городок со своей историей - и шахтерской, и казачьей, - который находится недалеко от федеральной трассы. И люди, которые едут, например, на море и обратно, могли бы заезжать сюда - если, конечно, будет на что посмотреть, - свой музей, выставка, достопримечательности, местный колорит. На мой взгляд, это и есть те условия, чтобы жители гордились своей малой родиной, хвастались, приглашали в гости и им не хотелось куда-то уезжать.

В Зверево теперь удет больше счастливых людей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ СЧАСТЬЕ

- А как вы будете измерять счастье?

- Уже есть два или три варианта индекса счастья, по которым сравнивают страны. И, к слову, Россия там далеко не на первых позициях. Но есть от чего отталкиваться. И наша задача - выработать свой, адаптированный под зверевскую территорию. Например, международные индексы оценивают уровень здравоохранения, удовлетворенность медобслуживанием и другие достаточно функциональные показатели. Но нам бы хотелось их очеловечить и сделать более душевными, чтобы отслеживать настроение людей. Например, спросить у активных горожан, что могло бы быть критерием для них, что бы мы могли замерять, если не рублями и штуками, то, возможно, по десятибалльной шкале.

- Откуда вообще появилась такая должность?

- Мы познакомились с мэром в Москве, на мероприятии национальной инициативы по комплексному развитию российских городов «Живые города», где собрались эксперты в сфере урбанистики, социологии, политологии и управления не только федерального, но и международного уровня. Их цель - улучшить качество жизни в своих городах. В общем, как говорится, звезды сошлись (смеется).

- Что входит в должностные обязанности советника по счастью?

- Я работаю на общественных началах - в том смысле, что зарплату чиновника за это получать не буду. Но моя функция советника заключается в том, чтобы с одной стороны систематизировать работу с инициативами от горожан, которые поддерживает администрация. Есть и определенные методологические подходы, о которых я уже рассказала, и зарубежный опыт, где существуют такие же депрессивные города, в том числе и шахтерские территории, например, в Нидерландах. Но там смогли их поднять. Задача - адаптировать все это под наши реалии, чтобы внедрять его на конкретной территории.

- Дальше - больше...

- Правильно. Хочется, когда все получится, чтобы наш опыт перенимали и другие города. Чтобы мэры обращали внимание не только на социально-экономические показатели, которые можно измерить и пощупать, но и на культурные аспекты, отношение людей друг к другу, к власти и городу. Все это вопросы патриотизма, вовлеченности и неравнодушия к территории, в которой живут люди. Да, эти вещи сложнее измерить, но они не менее важны, чем количество денег. В общем, больше жизни!