Ростове-на-Дону свидетеля преступления закопали живым в могилу

В Ростове завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении четверых мужчин, которые среди бела дня похитили хозяина ростовского бара. Запихнули его и случайного свидетеля в машину и умчали за город. Где после издевательств, закопали. Как выяснилось, один из избитых пленников на тот момент еще был жив… И погиб в яме, ставшей ему могилой, от удушья…

ЧЕТВЕРО КРОВОЖАДНЫХ

В апреле прошлого года завсегдатай ростовского бара, расположенного в Александровке (Пролетарский район Ростова) на проспекте 40-летия Победы, неподалеку от переулка Молочного, как обычно зашел в это любимое заведение пропустить кружечку-другую пива. И в этот ранний час оказался, по сути, единственным его клиентом. Устроившись за столиком в дальнем углу зала, он неторопливо потягивал «пенное», размышляя о своем житье-бытье. Как вдруг в бар ворвались четверо крепких молодых и явно агрессивно настроенных мужчин.

Они сразу же ринулись в служебное помещение за барной стойкой. И выволокли оттуда 48-летнего хозяина заведения. Все дальнейшее напоминало «разборки» в стиле «лихих 90-х». Визитеры принялись избивать мужчину руками, ногами и металлическими барными стульями, измываться над ним, требуя вернуть какие-то деньги. Хозяин заведения только и бормотал в ответ, что таких денег у него сейчас нет.

- Все! Хватит с ним нянчиться. Берите его и поехали к нему на дачу. Там быстро деньги найдутся, - скомандовал один из извергов.

Избитого хозяина бара взяли под мышки и поволокли к выходу. Случайного посетителя-свидетеля, прихватили тоже. Обоих запихнули в автомобиль хозяина кафе, стоявший у входа в заведение. И повезли…

«УЖЕ ЗАКОПАЛИ!»

Избитого 48-летнего предпринимателя и случайного свидетеля этого избиения привезли на дачу в садоводческое товарищество «Речник» в Аксайском районе. Там находилась сожительница хозяина кафе. Молодую женщину заперли в летней кухне. А в доме все перевернули в поисках ценностей. Но вожделенную сумму в 600 тысяч рублей все равно не нашли. И тогда с еще большей злостью принялись избивать предпринимателя битами. Пока не забили насмерть. Потом выкопали поблизости яму, бросили его туда и засыпали землей.

Так же поступили и со случайным свидетелем. Извергам некогда было убеждаться, умер он или нет. Подумали, что не дышит. И закопали… еще живым!

Запертая на летней кухне сожительница хозяина бара, продолжала стучать в двери, и кричать, чтобы ее отпустили, иначе вызовет полицию. Ее отперли, сказав: «Да не кричи! Мы уже всех закопали!» Припугнули, чтобы не смела обращаться в правоохранительные органы. И уехали на «Мерседесе» убитого, прихватив еще и его мотоцикл «Кавасаки».

60-ЛЕТНЯЯ ПАРТНЕРША

Спустя пару дней следователи и оперативники задержали всех четверых участников жестокой расправы. На тот момент двоим из них было по 21 году, третьему - 19-ть лет и самому старшему – 23 года. Под подозрение попала и 60-летняя бизнесвумен, совладелица этого злополучного бара. По первоначальной версии, женщину посчитали заказчицей расправы над деловым партнером. Однако в ходе следствия выяснили, что убийство она не заказывала. Но о случившемся знала.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, ее действиях квалифицировали как «укрывательство преступления». И выделили дело в отдельное производство. А дело в отношении четверых участников расправы направлено в суд. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса Российской Федерации: «похищение человека», «организация убийства», «убийство двух лиц», «угон», «кража», «незаконное лишение человека свободы».