Календарь матчей «Ростова» в РПЛ 2020/2021: «Зенит» в первом домашнем матче и южное дерби с «Краснодаром» на финише чемпионата

Российская Премьер-лига определилась с календарем на новый футбольный сезон. Матчи первого тура Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 пройдут с 8 по 11 августа, заключительного – 16 мая. Беглого взгляда на календарь хватает, чтобы понять, что «Ростову» придется нелегко в борьбе за высокие места. С другой стороны, чемпионат для южан обещает стать ярким и интересным. Посмотрим, удастся ли «желто-синим» улучшить свой последний результат и финишировать в турнире выше пятого места.

В первой игре сезона дончане сыграют на выезде с крепким «Тамбовом». Уже во втором туре большой футбол вернется на «Ростов Арену» к радости многочисленных болельщиков. Подопечные Валерия Карпина вновь сразятся за очки с питерским «Зенитом» - так же, как и в последнем домашнем матче сезона 2019/2020 (1:2).

В заключительном, 30-ом туре, «желто-синие» будут принимать в донской столице географического соседа и непримиримого соперника за места в еврокубках - кубанский «Краснодар». Южное дерби на финише обещает быть «огненным».

1 тур, 8-11 августа

«Тамбов» – «Ростов»

2 тур, 14-17 августа

«Ростов» – «Зенит»

3 тур, 18-20 августа

«Ахмат» – «Ротор»

4 тур, 21-24 августа

«Уфа» – «Ростов»

5 тур, 25-27 августа

«Ростов» – «Урал»

6 тур, 28-30 августа

«Краснодар» – «Ростов»

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября

7 тур, 11-14 сентября

«Ростов» – «Локомотив»

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября

«Ростов» – «Ротор»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9 тур, 25-28 сентября

«Арсенал» – «Ростов»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10 тур, 2-4 октября

«Сочи» – «Ростов»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11 тур, 17-19 октября

«Ростов» – «Ахмат»

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 21-22 октября

12 тур, 23-26 октября

«Ростов» – «Химки»

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

13 тур, 30 октября-2 ноября

«Спартак» – Ростов

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

14 тур, 6-8 ноября

ЦСКА – «Ростов»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

15 тур, 21-23 ноября

«Рубин» – «Ростов»

Четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 24-26 ноября

16 тур, 27-30 ноября

«Ростов» – «Динамо»

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1-3 декабря

17 тур, 4-7 декабря

«Ростов» – «Уфа»

Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 8-10 декабря

18 тур, 11-14 декабря

«Ахмат» - «Ростов»

19 тур, 15-17 декабря

«Ростов» – ЦСКА

Пауза в сезоне

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы 16-18 февраля, 23-25 февраля

1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля

20 тур, 26 февраля – 1 марта

«Зенит» – «Ростов»

1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта

21 тур, 5-8 марта

«Ростов» – «Сочи»

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 9-11 марта

22 тур, 12-15 марта

«Химки» – «Ростов»

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 16-18 марта

23 тур, 19-21 марта

«Ротор» – «Ростов»

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24 тур, 3-5 апреля

«Ростов» – «Спартак»

1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 6-8 апреля

25 тур, 9-12 апреля

«Ростов» – «Рубин»

1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 13-15 апреля

26 тур, 16-19 апреля

«Локомотив» – «Ростов»

1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля

27 тур, 23-26 апреля

«Ростов» – «Арсенал»

1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 27-29 апреля

28 тур, 30 апреля-3 мая

«Ростов» – «Тамбов»

1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 4-6 мая

29 тур, 7-10 мая

«Урал» – «Ростов»

Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая

30 тур, 16 мая

«Ростов» – «Краснодар»

Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая

Финал Лиги Европы – 26 мая

Финал Лиги чемпионов – 29 мая