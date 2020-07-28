Календарь матчей «Ростова» в РПЛ 2020/2021: «Зенит» в первом домашнем матче и южное дерби с «Краснодаром» на финише чемпионата
Российская Премьер-лига определилась с календарем на новый футбольный сезон. Матчи первого тура Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 пройдут с 8 по 11 августа, заключительного – 16 мая. Беглого взгляда на календарь хватает, чтобы понять, что «Ростову» придется нелегко в борьбе за высокие места. С другой стороны, чемпионат для южан обещает стать ярким и интересным. Посмотрим, удастся ли «желто-синим» улучшить свой последний результат и финишировать в турнире выше пятого места.
В первой игре сезона дончане сыграют на выезде с крепким «Тамбовом». Уже во втором туре большой футбол вернется на «Ростов Арену» к радости многочисленных болельщиков. Подопечные Валерия Карпина вновь сразятся за очки с питерским «Зенитом» - так же, как и в последнем домашнем матче сезона 2019/2020 (1:2).
В заключительном, 30-ом туре, «желто-синие» будут принимать в донской столице географического соседа и непримиримого соперника за места в еврокубках - кубанский «Краснодар». Южное дерби на финише обещает быть «огненным».
1 тур, 8-11 августа
«Тамбов» – «Ростов»
2 тур, 14-17 августа
«Ростов» – «Зенит»
3 тур, 18-20 августа
«Ахмат» – «Ротор»
4 тур, 21-24 августа
«Уфа» – «Ростов»
5 тур, 25-27 августа
«Ростов» – «Урал»
6 тур, 28-30 августа
«Краснодар» – «Ростов»
Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября
7 тур, 11-14 сентября
«Ростов» – «Локомотив»
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября
Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября
8 тур, 18-21 сентября
«Ростов» – «Ротор»
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9 тур, 25-28 сентября
«Арсенал» – «Ростов»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября
Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября
10 тур, 2-4 октября
«Сочи» – «Ростов»
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября
11 тур, 17-19 октября
«Ростов» – «Ахмат»
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября
Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 21-22 октября
12 тур, 23-26 октября
«Ростов» – «Химки»
Второй тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября
13 тур, 30 октября-2 ноября
«Спартак» – Ростов
Третий тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября
14 тур, 6-8 ноября
ЦСКА – «Ростов»
Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября
15 тур, 21-23 ноября
«Рубин» – «Ростов»
Четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 24-26 ноября
16 тур, 27-30 ноября
«Ростов» – «Динамо»
Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 1-3 декабря
17 тур, 4-7 декабря
«Ростов» – «Уфа»
Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 8-10 декабря
18 тур, 11-14 декабря
«Ахмат» - «Ростов»
19 тур, 15-17 декабря
«Ростов» – ЦСКА
Пауза в сезоне
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы 16-18 февраля, 23-25 февраля
1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля
20 тур, 26 февраля – 1 марта
«Зенит» – «Ростов»
1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта
21 тур, 5-8 марта
«Ростов» – «Сочи»
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 9-11 марта
22 тур, 12-15 марта
«Химки» – «Ростов»
1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – 16-18 марта
23 тур, 19-21 марта
«Ротор» – «Ростов»
Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта
24 тур, 3-5 апреля
«Ростов» – «Спартак»
1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 6-8 апреля
25 тур, 9-12 апреля
«Ростов» – «Рубин»
1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – 13-15 апреля
26 тур, 16-19 апреля
«Локомотив» – «Ростов»
1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля
27 тур, 23-26 апреля
«Ростов» – «Арсенал»
1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 27-29 апреля
28 тур, 30 апреля-3 мая
«Ростов» – «Тамбов»
1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – 4-6 мая
29 тур, 7-10 мая
«Урал» – «Ростов»
Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая
30 тур, 16 мая
«Ростов» – «Краснодар»
Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая
Финал Лиги Европы – 26 мая
Финал Лиги чемпионов – 29 мая
ИСТОЧНИК KP.RU