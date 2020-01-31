Уже через несколько часов мы все соберемся за новогодним столом, чтобы проводить 2020-ый и встретить 2021-ый. Наши бокалы наполнятся игристым. А на столах будут вкусные блюда.Как не переесть за новогодним столом и избавиться от похмелья, рассказала врач-эндокринолог Елена Яровая.ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И ТАНЦУЙТЕ- Чтобы не переесть за новогодним столом, соблюдайте обычный режим питания в день застолья. Многие предпочитают «приберечь» место для вкусного в этот день, но это ошибка! Садясь за стол голодными, вы рискуете съесть куда больше обычного. Не пропускайте ужин и пусть он содержит нежирный белок и побольше клетчатки, например, рыба с овощами - идеальное решение, - советует специалист.Также она рекомендует получать удовольствие от еды, - есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком .- И не старайтесь попробовать все блюда на праздничном столе. Сразу положите себе всё, что планируете съесть и не берите добавку, - говорит эндокринолог.Также не следует сидеть весь вечер и ночь за столом.- Танцуйте, общайтесь, выходите подышать на улицу, если погода позволяет, - говорит врач.С АЛКОГОЛЕМ – ОСТОРОЖНО!А еще она советует не злоупотреблять алкоголем, а по возможности - полностью отказаться от него.- Практически всегда алкоголь усиливает аппетит. Мера должна быть как в размере порции, так и в количестве бокалов, причем сахара в алкоголе быть не должно, то есть ликеры и сладкое шампанское лучше полностью исключить, - сообщила эксперт.Ну а что делать, если все же злоупотребил алкоголем? Тогда следует употребить простое и действенное средство – как сорбент. Кстати, выпить его можно до застолья. Это избавит от похмельного синдрома.- Это самый универсальный и одновременно эффективный препарат, способный заменить сразу несколько лекарств, что очень экономит бюджет. Подходит всей семье, - отметила доктор.А еще, по ее словам, похмелье отлично убирает известный препарат от кашля, который часто рекламируют по телевизору.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогодний стол за тысячу рублей: как бюджетно отметить праздникРаскрываем рецепты недорогих, но вкусных блюд (подробнее).Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: во сколько обойдется новогодний «тюнинг»Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: рассказываем, на какие суммы ориентироваться прекрасным дамам (подробнее).