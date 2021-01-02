В Ростове-на-Дону коронавирус обнаружили у 143 проходивших тестирование. Всего в Ростовской области коронавирусом за сутки заразились 394 человека. С начала пандемии число инфицированных среди тех, кто проходил тесты, достигло 52 437 человек.39% новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Около 33% пациентов — жители области от 18 до 45 лет, около 18% — пенсионеры от 66 до 79 лет. Меньше всего зараженных - среди пожилых старше 80 лет и детей.На данный момент лечение в стационарах Ростовской области проходят 2 563 человека. Состояние 231 заболевшего оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Подтвердилась смерть от коронавируса девяти человек. Среди жертв пандемии две женщины в возрасте 84 года и семь мужчин от 59 лет до 91 года. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами опасной инфекции стали 2 086 человек.За сутки выздоровели еще 408 пациентов. С начала пандемии от ковида вылечились около 43 тысяч жителей Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вакцины от коронавируса: чем отличаются и кого будут прививать, рассказал ростовский специалистГлавный санврач области рассказал о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.