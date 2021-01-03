Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 января 2021 года: медики выявили за сутки 391 случай заражения COVID-19. В регионе общее число зараженных COVID-19 достигло 52828 человек.Смертельно опасный вирус выявили в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону - 163 случая, в Новошахтинске - 16, в Гукове и Чертковском районе - по 13 новых заболевших. Всего по одному случаю заражения за сутки в Звереве, Шахтах, Мясниковском районе.Донским врачам удалось спасти от коронавируса уже 43156 человек, в том числе за последние сутки – 396 пациентов.Сейчас лечение в стационарах Дона получают 2604 пациента. Врачи решили подключить к аппаратам ИВЛ - 275 человек, которые находятся в тяжелом состоянии.- В регистре умерших от COVID-19 за минувшие сутки оказались 25 человек. Это 11 женщин - от 63 до 83 лет, а также 14 мужчин – от 46 до 81 года. Все эти люди оказались больны хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, которые значительно осложняли лечение коронавируса, - отметили в региональном правительстве.С момента начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 в области стали 2111 человек.По последней информации, под медицинским наблюдением находится 31544 человека. Все эти люди оказались на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию, а также контакта с зараженным коронавирусом.В лабораториях Ростовской области провели 421 тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Специалисты уже выполнили 1422,49 тысячи исследований с момента начала пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!сть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM