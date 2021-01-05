В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 159 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились еще 387 жителей. Число инфицированных с начала пандемии составило 53 603.Наибольшую долю новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 45,5 %. 30,7% зараженных — жители от 18 до 45 лет. 16,3 % — пенсионеры от 66 до 79 лет; 2,8% — старше 80 лет; 4,7% — дети.Лечение в стационарах получают 2 719 пациентов с ковидом. Состояние 253 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Подтвердилась смерть от коронавируса 21 человека. Это семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и 14 мужчин от 57 до 84 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами инфекции стали 2 147 человек.За последние сутки от ковида вылечились 170 пациентов. С начала пандемии выздоровели 43 811 заболевших.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.