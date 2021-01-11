Гипертония стала настоящей проблемой современного человека. Но не менее опасна и неприятна ситуация, когда артериальное давление у человека пониженное. Зачастую даже не совсем понятно, что с этим делать. Есть несколько мер, которые помогут эффективно поднять давление и улучшить самочувствие.Сердечно-сосудистая система – это достаточно сложная структура, от нормального функционирования которой зависит слаженная работа всех органов. Самая распространенная проблема в функциональности сердца и сосудов – отклонение от нормы показателей артериального давления.Временные колебания в пределах 20 мм рт. ст. считаются относительной нормой. Патология возникает тогда, когда показатели не превышают 100/60 мм рт. ст. в течение длительного времени. Пониженное давление часто отмечается у профессиональных спортсменов, людей, проживающих высоко в горах или на Крайнем Севере.Стойкая гипотония может возникать на фоне системных заболеваний, после травм головного мозга (такое бывает у подростков) и в случае бесконтрольного приема различных препаратов.Что поможет быстро поднять давление?Лекарственные средства может назначить только врач. А в домашних условиях помогут:- Чашечка крепкого свежемолотого кофе.- Профессиональный массаж.- Включение в рацион зеленого чая, кисломолочных продуктов, корня сельдерея, свекольного сока.- Также для снижения давления используются настойки элеутерококка, женьшеня, лимонника.Если во время приступа под рукой не окажется никаких лекарств, можно съесть что-нибудь соленое – соленый огурчик или кусочек сала. Также можно выпить много простой чистой воды или небольшое количество крепкого кофе, только пить его нужно мелкими глотками. Поможет и плитка черного шоколада. А для улучшения самочувствия хорошим вариантом будет контрастный душ.Если же приступы пониженного давления будут часто повторяться, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти всестороннее обследование.