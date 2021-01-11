Гандболистка клуба \\"Ростов-Дон\\" Катарина Крпеж-Шлезак во время визита команды во Францию осталась без чемодана с личными вещами . Багаж 32-летней спортсменки украли прямо из автобуса после матча Лиги чемпионов против местного клуба \\"Мец\\".Гандболистке вместо подготовки к следующей игре пришлось подавать заявление о краже в полицию. Можно было бы и не обратить внимание на пропажу. Но в чемодане она хранила, в том числе, игровую форму, без которой не может выйти на площадку в следующем матче. Встреча должна пройти в Норвегии, ростовчанки играют с клубом «Вайперс». Ростовский клуб сейчас пытается найти выход из ситуации.- Гандбольный клуб направил официальное письмо в европейскую федерацию гандбола с просьбой разрешить Катарине Крпеж-Шлезак принять участие в игре Лиги чемпионов в другой футболке с заклеенной фамилией и номером, - отметили в пресс-службе гандбольного клуба.«Ростов-Дон» пока не получил официальный ответ от организации.Следующая игра с участием донских гандболисток пройдет 13 января. Ростовская команда занимает первое место в группе A. «Ростов-Дону» удалось заработать 13 очков в восьми матчах. Кража чемодана тем более обидна, что произошла после игры, в которой ростовский клуб уступил всего лишь очко французской команде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл французскому «Мец» в Лиге чемпионовДончанки уступили один мяч (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.