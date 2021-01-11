Новый год отпраздновали в женской колонии № 18 в Азове. Осужденные поставили праздничный спектакль, приняли участие в конкурсах и приготовили угощения. О мероприятиях рассказали в управлении ФСИН по Ростовской области.Праздничный стол и новогодний концертОсужденные показали кулинарные таланты в конкурсе «Новогоднее блюдо». Участницы приготовили различные закуски и салаты к праздничному столу. Им предстояло удивить жюри не только вкусом, но и оформлением. Победили самые оригинальные — девушки приготовили салаты в виде быка и закуски в виде мушек.1 января на сцене местного клуба прошел новогодний спектакль «По щучьему велению». Женщины подготовили постановку на современный лад. Актрисы зачитали текст в стихотворной форме и с музыкальным сопровождением.Праздничные снежинки и бычкиДля осужденных организовали сразу несколько конкурсов. Так, девушки своими руками сделали снежинки из пенопласта и других подручных материалов. Самой оригинальной стала участница, которая связала снежинку крючком.В колонии прошел и другой конкурс самоделок «Символ года». Участницам представили на суд жюри фигурки быка. Многие сделали для животного одежду. Например, один из авторов создал бычка в роли Деда мороза.Примерить роль Деда мороза и СнегурочкиЖенщины выступили на сцене на конкурсе «Поздравления Деда Мороза». Каждый мог надеть костюм сказочного персонажа и прочитать свои пожелания. Авторы прочитали добрые, юмористические поздравления. А некоторые даже сочинили стихотворения в честь Нового года.Однако самым ожидаемым стал конкурс «Мисс снегурочка 2021». Представительницы каждого отряда подготовили творческие номера — танцы и песни. В итоге жюри присвоило почетный титул всем участницам.