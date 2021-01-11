Крупный пожар в Таганроге 11 января 2021: загорелся двухэтажный жилой дом. Происшествие случилось в понедельник на улице Большой Бульварной, 9/3.Около 14 часов у дома загорелась кровля. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. К сожалению, без жертв не обошлось.— Обнаружен труп. Пол и личность устанавливаются. Обстановка уточняется, — прокомментировали в донском управлении МЧС.К 14:40 спасатели локализовали возгорание на площади 550 квадратных метров.На месте продолжают работать спасатели. С огнем борются 60 сотрудников, к тушению привлекли 20 единиц техники.Причина пожара пока неизвестна.Ранее в МЧС рассказали, что с начала года в Ростовской области зарегистрировали 133 пожара. Так, за одну новогоднюю ночь произошло 16 таких происшествий. В двух случаях к возгораниям привел запуск фейерверков.Всего за праздники в пожарах погибли 10 человек. Травмы различной степени тяжести получили 11 жителей.