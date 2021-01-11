В Ростовской области в первой половине недели ухудшится погода. Прогноз опубликовал ростовский Гидрометцентр.В ночь на вторник, 12 января, столбик термометра опустится до минус двух — минус семи градусов, при прояснениях — до минус 13. Кроме того, в некоторых районах Дона, может похолодать до минус 14 градусов. В первой половине дня Ростовскую область накроет туман. Синоптики прогнозируют изморозь и гололедицу. В течение дня ожидается температура от нуля до минус пяти градусов, по югу — до трех градусов.13 января ночью термометр покажет минус три — плюс два градуса, при прояснениях — до минус восьми. Днем температура составит минус два — плюс три градуса. В большинстве районов пройдет снег, мокрый снег и дождь. Ночью в отдельных районах ожидаются сильные осадки. На севере и востоке снег может налипать на проводах и деревьях. Кроме того, в этих районах прогнозируется метель. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду, местами порывы до 15 — 20 метров в секунду.14 января в донской столице ударят морозы до минус шести градусов. Днем потеплеет лишь до минус трех — плюс двух градусов. В этот день также пройдут снег, мокрый снег и дождь. На дорогах — гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле теплых праздничных дней в донскую столицу пришли морозыВетер подует с северной стороны. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.