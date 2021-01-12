Заболевание коронавирусом у многих людей протекает по-разному. У части пациентов в разное время проявляются различные осложнения – легочный фиброз, миокардит, аритмия и многие другие. О том, какая реабилитация необходима людям, перенесшим COVID, и в какие сроки она проводится, мы поговорили с терапевтом, функциональным диагностом, заместителем главного врача медицинского центра «Семья», Николаем Николаевичем Воликовым.- Николай Николаевич, насколько страшен коронавирус?- Коронавирус – это, действительно, страшное заболевание. И многие особенности вируса не до конца изучены. В его протекании, симптомах много неясного, что только предстоит понять. А после лечения коронавируса возникают самые разные осложнения. Поэтому это заболевание нельзя пускать на самотек. Также не нужно заниматься самолечением, и при начальных симптомах необходимо обратиться к врачу.- Какие осложнения бывают после перенесенного коронавируса?- В первую очередь, страдают легкие. А одно из частых осложнений этого заболевания – это пневмония. На ее фоне может образоваться фиброз, который потом может перерасти в склероз и выключить часть поврежденного легкого. Такие процессы, к сожалению, уже необратимы. Возможны и другие последствия – нарушения мозгового кровообращения, увеличение риска инсультов и инфарктов, образование тромбов, нарушения свертываемости крови. Чтобы этих последствий не возникло, и они не подкосили здоровье, необходимо вовремя пройти обследование и начать реабилитационные мероприятия.- Всем ли людям, перенесшим ковид, нужно реабилитация?- Понятно, что ковидные пациенты с тяжелым течением болезни обязательно должны проходить программу реабилитации. Но даже, если симптомы заболевания не проявились ярко, это не значит, что вирус не подействовал на сердчено-сосудистую систему и на свертываемость крови. Даже при бессимптомном течении нужно пройти минимальные обследования, чтобы не возникло различных осложнений.А, если после окончания лечения сохраняются одышка и слабость, нужно обязательно обратиться к терапевту и провести необходимый минимум анализов. Только после них можно приступить к реабилитации.- Что входит в программу реабилитации?- Обязательно нужно проводить реабилитацию бронхо-легочной системы. В нее входят физиотерапия, различные ингаляции. Но нужно помнить, что проводить их можно только во время реабилитации, а при остром течении пневмонии они противопоказаны. Также перенесшим ковид необходима ЛФК. Вначале заниматься нужно под руководством инструктора, а в дальнейшем эти упражнения можно будет выполнять самостоятельно. При этом физическая нагрузка должна быть посильной и адекватной. Степень нагрузки легко проверить. Во время упражнений нужно произнести предложение из 7-8 слов. Если удается сделать это без одышки, значит, все правильно. Если же проявляется одышка, нагрузку нужно снижать.- Сколько времени может занять реабилитация?- Министерством здравоохранения Российской Федерации утверждены рекомендации по реабилитации и диспансерному наблюдению пациентов, перенесших COVID-19. Согласно этим рекомендациям срок реабилитации под наблюдением составляет 12 месяцев. Особенно важны реабилитационные мероприятия для тех людей, которые были подключены к ИВЛ. Для них реабилитация начинается еще в стационаре. Но люди, которые перенесли заболевание в средней и легкой форме, также должны находиться под наблюдением врача. Независимо от сроков и тяжести заболевания реабилитации подлежат все заболевшие. Всем переболевшим необходимо проверить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, показатели свертываемости крови.- Какие программы реабилитации разработаны в МЦ «Семья»?- В нашем медицинском центре запущена комплексная программа восстановления для пациентов, переболевших COVID-19. Она включает спектр различных анализов, узи сердца, спирографию. В первую очередь, мы проверяем, нет ли нарушений в работе сердца, печени и других органов, которые могли возникнуть после проведения лечения коронавирусной инфекции. Затем подбираются лекарственные препараты, а также методы физиотерапии, которые направлены на устранение фиброза легких. На этапе восстановления применяется массаж грудной клетки, мануальная терапия, приемы остеопатии.Также для профилактики очень важна вакцинация. Это вакцины от гриппа и пневмококка. В период после заболевания ковидом организм очень ослаблен, и подцепить пневмококковую инфекцию очень легко. А вакцина помогает вырабатывать к ней пожизненный иммунитет.- Еще хотелось бы сказать, что самая лучшая реабилитация – это профилактика, - пояснил Николай Воликов, - поэтому так необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Это поможет не заразиться и сохранить свое здоровье.Записаться на прием к терапевту и пройти программу реабилитации можно по телефону 223-17-77.Сайт МЦ «Семья» - www.mc-semya.ru.