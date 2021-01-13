В Элисте вот уже несколько месяцев работает пекарня «Байр» или по-русски «Добро». Небольшое предприятие появилось в местном Торгово-промышленном колледже, а сотрудниками стали студенты — будущие повара и кондитеры. Но главное отличие пекарни в том, что здесь не берут деньги за выпечку, а хлеб и булочки отдают нуждающимся.ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИКоординатор пекарни Анна Дженгурова сама преподает в элистинском колледже. Она вспоминает, что идею такого места в учебном заведении давно обдумывали. По словам Анны, это отличная возможность обучить студентов кулинарных специальностей. Хлеб же решили направить тем, кто в этом больше всего нуждается: одиноким пенсионерам, брошенным детям и малоимущим семьям.— Проект выиграл грант, и уже в марте мы планировали закупить все необходимое: пекарский шкаф, формы и тестомес. Но нам помешала пандемия. Сначала мы долго ждали оборудование, потом наши студенты ушли на каникулы. В сентябре все наконец сошлось, и мы открылись, — рассказывает Анна.Из-за коронавируса в некоторых учреждениях хлеб и вовсе отказались принимать: социальный приют и дом престарелых закрыли для посетителей и даже подарков.СЭКОНОМИТЬ НА БУЛОЧКАХСейчас в пекарне по очереди трудятся 120 студентов колледжа. Они учатся делать не только хлеб, но и самую разную сдобу: ватрушки с повидлом, булочки с маком, бисквитное печенье. Пекарня работает четыре раза в неделю.Угощения попадают в интернат для детей-инвалидов и центр, помогающий семьям и пенсионерам. Это почти три сотни булочек и 70 булок простого пшеничного хлеба. Для кого-то это хорошее подспорье.— Хлеб поставляем, в основном, пожилым людям. Это одинокие бабушки и дедушки. У них небольшая пенсия, им нужна помощь. На булочках семья может сэкономить немного — 50 — 100 рублей. Но для многих и это немаленькая сумма, — говорит Анна.Сейчас колледж закупает продукты за свой счет — полмиллиона гранта пошли на оборудование. Но пока учебному заведению хватает и сил, и средств помогать нуждающимся.