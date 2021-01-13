13 января по традиции отмечается День печати. И это тот день, когда добрые слова звучат в адрес представителей средств массовой информации.Так, в городском пресс-центре журналистов и руководителей СМИ поздравили глава Ростова-на-Дону, председатель Городской думы Зинаида Неярохина и глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.- Мы открыты для СМИ, для нас и жителей донской столицы важно, чтобы информация о нашей деятельности была объективной и непредвзятой, - обратилась к собравшимся Зинаида Васильевна. - Единственное что мешает — ряд ограничений, связанных с условиями пандемии. Но надеюсь, что все это скоро закончится.В числе коллег почетную грамоту председателя Городской думы получил заместитель редактора радио «Комсомольская правда - Ростов» Владимир Добрицкий.С праздником поздравил присутствующих и Алексей Валентинович, выразив слова благодарности за профессиональный труд и пожелав всем крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения всех желаний.Благодарственными письмами главы администрации города были отмечены директор ростовского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева и редактор Ольга Гопало.В тот же день в торжественном собрании, посвященном Дню российской печати, приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.- 2020 год изменил нас всех, - обратился к журналистам спикер донского парламента. - Осознание самого важного – борьбы за здоровье людей – призвало к мобилизации государственных ресурсов и проявлению искренней общественной активности. Кроме того, санитарные требования ускорили переход к использованию коммуникационных технологий, дистанционных форматов работы. Я хочу поблагодарить вас за объективное и взвешенное отношение к потоку информации, за профессионализм и журналистскую этику, которые помогли обеспечить всестороннее и подробное освещение главной темы года без нагнетания страхов у ваших читателей, подписчиков и зрителей.В завершение Александр Валентинович вручил наиболее отличившимся представителям СМИ поощрения донского парламента. Почетную грамоту получила руководитель ростовского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева.ЦИФРА В ТЕМУ316 СМИ. Именно столько изданий работают в Ростовской области. Печатные средства массовой информации своим источником информации называет каждый пятый из опрошенных жителей нашей области. Предпочтения аудитории заставляют двигаться вперед, искать новые формы коммуникации и подачи информации. А в минувшем году году собственные сайты в качестве СМИ зарегистрировали почти все районные газеты в области.*По данным Правительство РО.