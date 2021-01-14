О том, как будет работать общественный транспорт в 2021 году в студии радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) рассказал директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.ПЕРЕСАДКА БЕСПЛАТНАЯ — НЕВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ- Христофор Юрьевич, давайте начнем с ситуации на Малиновского. Расскажите подробнее о правилах бесплатной пересадки на маршрутах № 94/96. Как это действует на практике?- Я бы хотел сразу сказать, что «бесплатная пересадка» - это неверное определение. Кто-то написал и все подхватили. За эту пересадку пассажир уже заплатил. А впрочем, давайте по порядку. Эти маршруты, в связи с закрытием путепровода, разделены на две части, которые связаны пешеходным движением. Пассажир едет по маршруту № 94, например, с Сельмаша до ГПЗ -10, доезжает до улицы Факельной (остановка «Ростов-Западный), переходит через путепровод, пересаживается на автобус 94-го маршрута и продолжает движение. И в обратном направлении схема такая же.- Билет же надо сохранить и предъявить на другой стороне, правильно?- Да, конечно. Важное замечание. Обращаю внимание жителей города на то, что в соответствии с законодательством, если вы рассчитываетесь за проезд наличными или банковской картой, то предоставление вам водителем билета обязательно, а если это авансированные карты, то по требованию. Билет, конечно, нужно сохранить и предъявить на маршруте при пересадке. Это важно.ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ ВОДИТЕЛЕЙ- Вы сами признавали, что существует, так называемый, недовыпуск транспортных средств на маршруты. То есть, не все автобусы выходят на линию. Это с чем связано, прежде всего?- С острым дефицитом водителей. Сегодня сложилась ситуация, когда техника есть и хорошая, новая техника, а обеспеченность водителями – 56%. А с учетом режима труда и отдыха фактическое количество водителей еще меньше. При этом мы обеспечиваем достаточно высокий уровень выпуска подвижного состава – 70-72 %. Транспортные предприятия осуществляют активную работу по набору, обучению водителей. Дептранс работает и через Центр занятости над этой проблемой, в Ростове организована школа водителей троллейбусов и трамваев. Что касается мер гражданско-правового характера, то мы их продолжаем активно применять к АТП.- То есть штрафуете за недовыпуск автобусов?- Да. И штрафуем, и расторгаем контракты. Ведь фактически – это не полное выполнение контрактных обязательств. Но подчеркну, ситуацию с нехваткой водителей мы понимаем и стараемся тоже предприятиям помочь этот вопрос решить.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - В ПРИОРИТЕТЕ- Наступит ли когда-нибудь приоритет общественного транспорта над автомобильным? В последнее время об этом много говорят. И нужен ли в нашем городе такой приоритет?- Приоритетные условия для общественного транспорта создаются во всем мире. Чем наш город хуже любого крупного европейского города? Общественный транспорт – это удобно, комфортно и более экологично, если мы говорим о трамвае или троллейбусе. Во многих городах развитие общественного транспорта включено в национальные программы, связанные с решением проблем загрязнения воздуха. Мы к этому идем, ряд правовых муниципальных актов по созданию единого транспортного оператора уже изданы. Это процесс длительный, непростой, но необходимый.- Какие новые маршруты общественного транспорта появились в городе, а какие были оптимизированы?- Мы оптимизировали ряд маршрутов, связывающих центр города с Военведом, Суворовским и Платовским. Среди них временный маршрут 10а, который связывает Суворовский и район Малиновского и завода «Эмпилс». Это связано с закрытием путепровода. Также среди новых маршрутов: № 14, №16а, № 43, №49, № 90а, № 99. Троллейбусные маршруты №4 и № 17. Несколько маршрутов отменены, но они оптимизированы таким образом, чтобы улучшить и провозную способность в отдельных районах города. С 1 января по сегодняшний день количество жалоб горожан на транспортное обслуживание существенно снизилось, особенно по тем направлениям, которые я уже называл – это Военвед, Суворовский и Платовский. Где-то мы улучшили обслуживание засчет классности автобусов. В городе развивается троллейбусное движение. 11 маршрутов восстановлено на сегодняшний день.- Выделенные полосы для общественного транспорта. Их везде хватает?- Актуальный вопрос. И важный. Сегодня в рамках предложений по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, планируется на Горького и Станиславского сделать приоритетным трамвайное движение, засчет выделенных полос. Это увеличит скорость, в том числе. Также по Ворошиловскому проспекту (по четной стороне) в обе стороны сделать движение общественного транспорта по выделенным полосам. Есть идеи, есть варианты. Мы уже занимаемся этим.НЕ ПУСТИШЬ — СТРЕЛЯЮ!- Период масочного режима продолжается. Как по вашим данным, пассажиры стали более ответственно подходить к обеспечению своей безопасности и безопасности окружающих в общественном транспорте?-Да. Еще в сентябре – октябре 10-15 % пассажиров надевали маски в автобусах, то сегодня уже их гораздо больше. 25 мониторинговых групп работает в городе, и мы отмечаем значительное снижение нарушений. В том числе и среди водителей. Штрафы платить никому не хочется. Спасибо нашим горожанам за ответственный подход к своему здоровью и здоровью тех, кто едет с ними рядом в транспорте.- Споры водителей и пассажиров из области: «надену - не надену» все-таки продолжаются?- Да, не без этого. Дело в том, что в действующих правовых актах прописано однозначно: перевозка пассажиров без маски запрещена. Что касается механизма, здесь у водителя действия, конечно, ограничены, но он имеет право не везти пассажира без маски, то есть отказать ему в обслуживании. На практике, конечно, все гораздо сложнее. Как это сделать? Высаживать одного, но тогда страдают все остальные дисциплинированные пассажиры. Но я должен вам сказать, что споры эти «надену- не надену» не всегда заканчиваются взаимными препирательствами. У нас, к сожалению, есть пассажиры, которые используют оружие. Есть случаи, когда двери прострелили в автобусах. Два заявления уже в полиции. Разбираемся.