Крещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дни. Какой будет погода на Крещение в донской столице: предварительный прогноз. Мы выяснили, придет ли в донскую столицу настоящая зима в ночь на 19 января.По данным Гисметео, в крещенскую ночь ударят морозы от 15 до 16 градусов со знаком минус. Днем столбик термометра начнет постепенно подниматься. Ожидается температура от минус 9 до минус 11.19 января установится пасмурная погода. В середине дня в городе пройдет небольшой снег.Как сообщается на сайте Гидрометцентра, день выдастся почти безветренным. Скорость порывов может достигать двух метров в секунду.Морозы сохранятся и в течение следующих четырех дней. Прогнозируется температура от минус девяти до минус 15 градусов. Будет ясно, осадков не предвидится.Погода начнет меняться только 23 января. На смену морозам придет плюсовая температура. Столбик термометра составит плюс два — плюс пять градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРост давления и понижение температуры: какая погода ждет ростовчан 14 январяВетер уже не будет дуть со скоростью урагана. (Подробности)