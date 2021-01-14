В наших сердцах жива память о легендарном клоуне – Олеге Константиновиче Попове. Он ушел из жизни в 86 лет. Скончался Олег Константинович в Ростове-на-Дону. Сейчас около цирка в донской столице стоит памятник «солнечному клоуну».А на его могиле, в германском городе Эглофштайн, воздвигнута другая композиция. На ее - фасаде Олег Попов в фирменной клетчатой кепке и красным клоунским носом выглядывает из-за кулис. Но, если заглянуть за них, то можно увидеть рядом с ним ту, которая все последние годы была рядом с ним - супругу Габриель. Она, как и во время выступлений, в образе большой цирковой куклы держит артиста за руку.ИСТОРИЯ СКУЛЬПУТРЫСоздатель монумента, ростовский скульптор Александр Маркин, рассказал о том, как его работа появилась на могиле Олега Константиновича.К слову, когда мастер делал эскиз из пластилина, он и предположить не мог, что когда-нибудь его отольют в бронзе.Делал, что назовется, для себя. А потом об этом узнали журналисты и опубликовали фото эскиза в газете.Эту полосу увидел Александр Калмыков, на тот момент возглавлявший Росгорцирк. Он и показал фото эскиза вдове Олега Попова – Габриель. Эскиз очень понравился женщине и она захотела, чтобы такой памятник стоял на могиле супруга.Так начался путь от пластилинового эскиза «для себя» до произведения искусства в бронзе.Работал над памятником скульптор в Германии. Процесс создания скульптуры занял три месяца. Вначале художник вылепил макет из глины, по которому были отлиты бронзовые детали, собранные позже в одну композицию.Отметим, что Александр применил сложную технологию. На бронзу были нанесены специальные кислоты, которые дали химическую реакцию. Серый металл стал цветным, и композиция словно ожила.Глядя на улыбающегося бронзового Олега Попова, кажется, что вот-вот на манеже начнется представление.Правда, улыбается клоун не всегда. Дважды в год из его глаз текут слезы.- Мне глубоко в душу запала цитата Олега Константиновича. Он как-то сказал: «Когда клоун смеется – смеется весь мир, когда клоун плачет, то плачет один», - продолжает художник.Более того, как рассказала Габриель скульптору, сам артист хотел, чтобы на его могиле после смерти стоят памятник клоуну, который плачет.- И мы это же желание исполнили, - продолжает ростовчанин.Внутри композиции находится специальная система, благодаря которой дважды в год, - в День Рождения и в день смерти, из глаз течет вода, один в один похожая на слезы.«ХУДОЖНИКУ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ»Александр Маркин говорит, что памятник появился на могиле Олега Попова исключительно благодаря супруге клоуна. Женщина приложила массу усилий для того, чтобы у скульптора была возможность работать в Германии. А еще огромное значение имеет то, что вдова сумела услышать и понять мастера. Ведь изначальный эскиз из пластилина практически не отличается от готовой работы. Габриель не стала вносить никаких коррективов.- Художнику нужно доверять, нужно поддержать его и помогать. Нельзя вносить свои коррективы, будет не то, - сообщил собеседник издания.Отметим, что каждую весной около памятника распускаются прекрасные цветы, причем, каждый год - разные. За этим следит Габриель. Само место пользуется большой популярностью и у туристов, и у местных жителей. На могиле Олега Попова часто можно увидеть плюшевые игрушки и конфеты с русскими названиями, которые здесь оставляют наши соотечественники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Германии на могиле Олега Попова установят памятник, созданный ростовчаниномВдове солнечного клоуна очень понравился эскиз будущей скульптуры (подробнее).