Выравнивание зубного ряда необходимо не только для эстетического усовершенствования. Эта процедура помогает снизить риск износа зубов, улучшить функцию жевания, устранить боль в челюстных суставах. Для того, чтобы исправить прикус, часто используются несъемные ортодонтические скобы – брекеты. Но полноценное лечение состоит не только в фиксации удерживающей конструкции. Своевременный и правильный уход за брекетами также является залогом хорошего результата и эффективного лечения.Брекет-система – это достаточно сложная ортодонтическая конструкция. Она состоит из дуг, замков, пружин, лигатур и крючков. Именно такая система помогает исправить неправильный прикус и выровнять зубы. Лечение брекетами занимает не менее года. И, чтобы эффект от такого сложного и длительного лечения был максимальным, нужен правильный уход за ротовой полостью.Правила ухода за брекетамиОсобенную сложность при уходе за ротовой полостью представляет питание. В брекет-системе много мелких деталей, которые крепятся к зубам, поэтому частички пищи легко застревают в конструкции и прилипают к элементам. Очень важно соблюдать следующие правила:- Зубы желательно чистить после каждого приема пищи.- Нельзя допускать механические повреждения элементов конструкции.- Из каждодневного меню нужно убрать твердые, вязкие, липкие, волокнистые и красящие продукты.- Один раз в 3-6 месяцев необходимо проводить профессиональную гигиену полости рта у специалистов.Если не соблюдать эти простые правила, то могут проявиться такие заболевания, как меловидные пятна на зубах, кариес, пульпиты и т.д. Лечить же зубы с установленной брекет-системой достаточно сложно.Специальные зубные щетки, пасты и ополаскивателиПри ношении брекетов для чистки зубов нужно пользоваться специальными средствами. Обычная зубная щетка для этой цели не подходит. Стоматологи рекомендуют приобрести две ортощетки — V-образную и многопучковую.V-образные щетки подбираются индивидуально для каждого пациента. Они помогают эффективно очистить пространство под всеми элементами брекет-системы. Многопучковые щетки разработаны для очистки межзубного пространства от налета. При выборе такой щетки нужно обращать внимание на показатели жесткости ворсинок. Зубы сначала очищаются V-образной щеткой с внешней и внутренней стороны, а вместе с ними – элементы брекет-системы. А затем при помощи многопучковой ортощетки очищаются труднодоступные участки – дальние зубы и расположенные на них замочки.А после применения зубных щеток необходимо использовать специальный ершик. Он выглядит как конус или цилиндр с нейлоновым ворсом на ручке. Ершик также подбирается индивидуально, исходя из особенностей системной дуги и личных предпочтений. Если есть вопросы, то по использованию ершика можно проконсультироваться со стоматологом.Ортодонтические зубные нити (суперфлоссы)Для очистки межзубного пространства и мелких элементов брекет-системы лучше всего подходит ортодонтическая зубная нить. Такие нити еще называют флоссы или суперфлоссы. От обычной зубной нити суперфлосс отличается наличием жесткого конца.Ирригатор для полости ртаНа завершающем этапе чистки зубов необходим ирригатор - приспособление, которое подает под давлением струю воды или ополаскивателя для рта. При этом жидкость необходимо предварительно заливать в емкость, встроенную в корпус устройства.Ирригатор предназначен для снятия налета с тех участков, которые сложно очистить с помощью щеток и ершика. Обычно струю жидкости направляют на десневые карманы и внутреннюю поверхность зубов.Все перечисленные средства предназначены для регулярной чистки зубов и брекет-систем в домашних условиях. Желательно приобрести их все, так как каждое средство используется для разных целей.Особенности питанияКакая-то особенная диета людям с установленной брекет-системой не нужна, но все же необходимо исключить из рациона некоторые продукты, которые могут повредить элементы конструкции. К таким продуктам относятся орехи, сухари, некоторые сорта яблок и груш. Также небезопасно употреблять вязкие и липкие кондитерские изделия - вареную сгущенку, ириски, жидкую карамель. Необходимо ограничить и волокнистую пищу (например, отварную говядину). Она легко застревает между зубами. Не рекомендуется использовать и продукты с натуральными или искусственными красителями – свеклу, растворимый кофе, темно-синие ягоды, красящие напитки.Также важно обращать внимание на температуру пищи и напитков. Питание после установки брекетов не должно быть слишком горячим или слишком холодным. Тем более нельзя допускать резкого перепада температур, например, запивать горячую пищу холодной водой. Лучше всего придерживаться среднего температурного диапазона.Ограничения при ношении брекетовВсе ограничения при ношении брекетов касаются сохранения целостности конструкции. Необходимо отказаться от курения, употребления жевательной резинки, не пытаться снять крышку с бутылки зубами и т.п. Не пойдут на пользу челюсти и драки – любой удар может привести к повреждению всей системы или отдельных ее элементов.Регулярное посещение стоматологаПеред установкой брекет-системы врач обязательно проводит гигиеническую чистку полости рта. Зубы очищаются от налета, после чего фиксируются элементы брекет-системы. После этого врач подробно рассказывает, как необходимо чистить брекеты. Но даже при правильной чистке зубов в домашних условиях, один раз в 3-6 месяцев необходимо записываться на прием к стоматологу. Он сделает профессиональную чистку ротовой полости, очистит зубы и элементы брекет-системы от налета, загрязнений и зубного камня, посмотрит, не проявились ли стоматологические заболевания.Установить брекет-систему, а также провести профессиональную чистку ротовой полости можно в сети семейных стоматологических клиник «Доктор Келлер». В стенах клиник оказываются все стоматологические услуги: детская и взрослая терапия, протезирование, хирургия и имплантация, отбеливание, а также ортодонтия.Официальный сайт клиники: http://denta-keller.ru/