Николай Николаевич Воликов — врач терапевт, врач профпатолог, врач функциональной диагностики, организатор здравоохранения, заместитель главного врача по лечебной части МЦ «Семья». Он входит в число лучших врачей терапевтов Ростова-на-Дону. Стаж работы по специальности – 15 лет. Также Николай Николаевич является лауреатом стипендиальной программы В. Потанина.Николай Воликов окончил лечебно-профилактический факультет Ростовского государственного медицинского университета в 2005 году. Прошел интернатуру по терапии, переподготовку по функциональной диагностике и профпатологии, а также организации здравоохранения. Николай Николаевич принимал участие в международных слепых плацебоконтролируемых клинических исследованиях лекарственных препаратов, имеет сертификат Good Clinical Practice for Investigators 2009 года.ВОПРОСЫ ДОКТОРУЧем Вы больше всего гордитесь в своей работе?Профессиональная гордость каждого терапевта – это выздоровление каждого пациента, которому он оказывает помощь. На этом пути приходится подбирать ключи и к пациенту, и к его соматической патологии. Этот путь непростой, чьё-то выздоровление наступает быстрее, а с другими пациентами приходится длительнее корректировать схемы терапии, именно достижение положительного результата у таких пациентов приносит удовлетворение от проделанной работы.Что для Вас самое сложное и самое приятное в работе врача?Сложное — это ситуации, когда сталкиваешься с состоянием, и понимаешь, что прогноз неблагоприятный, прикладываешь все знания и опыт, и как результат получаешь облегчение состояния пациента, а это, уже приятная часть работы.Как Вы стали врачом?Я из медицинской семьи. Родоначальником династии была моя бабушка, которая работала в отделе статистики центра профессиональной патологии г. Шахты. Моя мама вот уже больше 40 лет работает там же главной медицинской сестрой. И я начинал там свою трудовую деятельность врачом интерном. В непростые 90-е годы выбор профессии был сложный.Нестабильная экономическая и политическая ситуация, а также уверенность близких в том, что медики всегда будут нужны людям, привели и меня в медицину.Годы работы подтвердили эту уверенность, и, надеюсь, сегодняшняя ситуация с короновирусом приведет в ряды медиков достойных и таких же ответственных специалистов.О чем Вы мечтали в детстве?Как и многие советские дети, я мечтал полететь в космос. Страсть к путешествиям есть и сейчас, и если выдастся такая возможность, то ей воспользуюсь.Ваши увлечения, хобби?Люблю кататься на велосипеде по паркам и улочкам Ростова, путешествовать на автомобиле по городам и странам, а еще увлекаюсь нумизматикой, коллекционированием фигурок медиков.Как Вы любите отдыхать?Скажу так - в кругу семьи везде хорошо.Стали ли врачами Ваши дети?Пока время выбора профессии еще не пришло. Нельзя исключить, что вырастая во врачебной семье, они решат продолжить династию. Сейчас у них многогранные интересы, а я поддержу любой их выбор.Как Вы заботитесь о своем здоровье?Лучшее лечение — это профилактика, поэтому стараюсь соблюдать режим труда и отдыха, и менять вид деятельности на выходных.А что посоветуете читателям – как сохранить свое здоровье?На самом деле все просто. Нужно не злоупотреблять вредными привычками, пищей, больше двигаться, активно отдыхать, и конечно, не затягивать с обращением к специалистам для решения вопросов здоровья, диагностики и профилактики заболеваний.Ваш жизненный девиз?Врач — это не профессия, это призвание.Как записаться на прием и обратиться за помощью:По телефону: (863) 223-17-77.На сайте: www.mc-semya.ru