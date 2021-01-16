Гюнель Ибадовна Джафарова проводит лечение всех форм кариеса и его осложнений, сложное эндодондическое лечение, имеет опыт в лазерной стоматологии, пародонтологии, эстетической и детской стоматологии. В списке ее достижений авторский метод извлечения сломанных инструментов. Стаж работы по специальности – 8 лет.Гюнель Ибадовна окончила РостГМУ по специальности «Стоматология» в 2015 году, а в 2016 году прошла интернатуру по специализации «Стоматолог общей практики». Также она прошла ряд курсов в интернациональной стоматологической школе IDS, участвовала в стоматологическом конгрессе «Живая эстетика» и в 5-й Межрегиональной конференции по актуальным вопросам применения 3D технологий в стоматологической практике». В 2017 году Гюнель Ибадовна прошла авторский курс доктора Крутикова «Прямая композитная реставрация передних зубов: просто о сложном». Также она принимала участие во многих авторских мастер-классах и практических курсах по стоматологии.Гюнель Джафарова заняла 1 место в итоговой научной конференции молодых ученых (СНО) и 3 место в стоматологических играх.ВОПРОСЫ ДОКТОРУПочему Вы стали врачом?В моей семье не было врачей, но я с детства знала, что хочу стать доктором и помогать людям! А поход к стоматологу в осознанном возрасте стал решающим, я настолько влюбилась в этот кабинет и кресло, что твёрдо решила связать свою жизнь со стоматологическим миром!Что для Вас самое приятное в работе врача?Самое приятное - это, конечно довольные и благодарные пациенты! Они дают большой стимул совершенствоваться. Я всегда практикую индивидуальный подход к каждому пациенту и стараюсь спасать даже безнадежные зубы.С какими проблемами нужно обязательно обращаться к специалисту Вашего профиля?Таких проблем много. Это налёт на зубах, который не подвергается домашней чистке, запах изо рта, дискомфортные и болевые ощущения в ротовой полости, недовольство цветом или формой зубов, кровоточивость дёсен; застревание пищи между зубами и даже планирование ребёнка.О чем Вы мечтали в детстве?У меня были разные мечты. Уже в детстве я хотела открыть свою стоматологическую клинику. Ну и также мечтала танцевать в балете «Тодес» на подтанцовке у Киркорова.Чем Вы увлекаетесь?Я все также очень люблю танцевать, заниматься фитнесом, гулять на свежем воздухе. А еще я люблю собирать съедобные букеты и корзины.Ваша любимая книга?«Шантарам» Грегори Дэвид Робертс.Как Вы следите за своим здоровьем и что посоветуете читателям для поддержания здоровья?Я стараюсь придерживаться основ правильного питания, регулярно заниматься спортом. И, конечно, раз в год сдаю анализы, проверяю состояние здоровья. В жизни все просто — нужно любить себя, тогда вы захотите следить за своим здоровьем, заправляться качественным топливом и заниматься любимым делом.Ваш девиз?Нет предела совершенству в моей работе, поэтому я всегда стремлюсь стать лучше!Как записаться на прием к доктору?По телефону +78632343771