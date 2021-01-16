Алиев Авчи Алиевич проводит лечение сложных клинических случаев, требующих челюстно-лицевой операции без хирургии при помощи элайнеров. Он является членом сообщества ортодонтов «Ортоклуб» и членом международной академии прозрачных элайнеров «IACA». Стаж работы по специальности – 3 года.Авчи Алиевич окончил РостГМУ по специальностям «Стоматология» и «Ортодонтия». Он прошел повышение квалификации в Ортокружке М.А. Есиповича и практику у Дэвида Райковича, также обучался на курсе по лечению ассиметричных патологий прикуса у Анны Невдах, принял участие в Международном симпозиуме IACA.ВОПРОСЫ ДОКТОРУПочему Вы стали врачом?Это была моя мечта детства, и я никогда не сомневался в том, кем я хочу стать.Что самое приятное и самое сложное в Вашей профессии?Эмоции, которые пациент испытывает после того, как мы достигаем долгожданного результата, всегда отзываются и в моем сердце. Эти чувства прекрасны. А самое сложное в нашей профессии - это, пожалуй, сам путь, который необходимо проделать, чтобы достигнуть результата.Ваши увлечения и как Вы любите отдыхать?Я люблю заниматься спортом и читать. Одна из моих самых любимых книг – это «Идиот» Достоевского. А отдыхать люблю на море.Как Вы заботитесь о своем здоровье?Обязательно прохожу раз в полгода полное обследование у основных специалистов.На мой взгляд, лучшая и самая эффективная медицинская помощь - превентивная! Потому, чтобы предотвратить заболевание, его нужно вовремя диагностировать, а для этого необходимо раз в 6 месяцев посещать своего доктора, даже если вас ничего не беспокоит.Ваш жизненный девиз?Быть честным с собой!Как записаться на прием к доктору?По телефону +78632343771