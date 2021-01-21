Никонова Анна Сергеевна: главный акушер-гинеколог Аксайского района

Фото: из архива Анны Никоновой

Анна Сергеевна Никонова – заведующая центром «Охрана здоровья семья и репродукции», заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, главный акушер-гинеколог Аксайского района. Стаж работы по специальности – 22 года.

Анна Сергеевна является действующим членом множества медицинских организаций - региональной общественной организации акушеров-гинекологов Ростовской области (РОАГ), Ассоциации по эндометриозу, Ассоциации по контрацепции, Ассоциации Специалистов по Эстетической гинекологии, Евро-Азиатской Ассоциации Специалистов Эстетической медицины, врачебной палаты Ростовской области и многих других.

Анна Никонова окончила Ростовский государственный медицинский университет в 1999 году по специальности «лечебное дело», а в 2001 году завершила обучение в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии №1 РГМУ. Анна Сергеевна прошла повышение квалификации по специальностям:«Лапараскопия в гинекологии», «Кольпоскопическая диагностика», «Нутрициология/ диетология», «Эндоскопическая хирургия в гинекологии», «Гистероскопия», «Патология шейки матки и кольпоскопии», «Бесплодный брак в женской консультации», «Влагалищные операции в гинекологии — хирургия тазового дна. T-Sling. Пролифт», «Интимная контурная пластика», «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин с эндокринной патологией», «Диагностика, лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» и многим другим.

Анна Сергеевна регулярно принимает участие в различных конгрессах, посвященных актуальным вопросам гинекологии и репродукции, научно-практических конференциях, научных форумах. Также доктор проявляет большой интерес к научно-исследовательской работе,является автором и соавтором научных статей, опубликованных в ВАК рецензируемых журналах, монографии.

Фото: из архива Анны Никоновой

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

С какими симптомами нужно обязательно обратиться к врачу Вашего профиля?

Это любые боли, дискомфорт во внутренних органах.Нарушения менструального цикла – также повод обратиться к врачу. Но большее значение имеет профилактика. Каждая женщина должна в профилактических целях проходить осмотр у гинеколога. В идеале – раз в полгода, но не реже, чем 1 раз в год. Это нужно делать, даже если нет никаких жалоб. Когда появляются недомогания и жалобы, ситуация, скорее всего, уже запущенная, и лечить ее нужно будет дольше.

Что для Вас самое приятное в работе врача?

Самое приятное – это хороший результат. Когда женщина приходит с показаниями к операции, болевым синдромом и кучей проблем, а после твоего лечения уходит абсолютно здоровой. Самое приятное – это доверие людей, благодарность пациентов.

А что самое сложное в работе врача?

Самое сложное – это человеческий фактор. Иногда бывает так сложно достучаться до людей, заставить пациентку бороться, когда она уже потеряла всякую надежду. А нужно, чтобы она помогала тебе в лечении, правильно выполняла все рекомендации. Самое сложное – психологическая работа с пациентом, чтобы у человека появилось желание выздороветь.

Почему Вы стали врачом?

Я родилась в медицинской семье. Мой дедушка, Смородин Петр Максимович, был уникальным специалистом, хирургом во время войны. А бабушка была его правой рукой - старшей операционной сестрой. Их дочери также стали врачами. В детстве мы даже играли исключительно во врачей. И, когда я слушала рассказы о страшных буднях медиков в военные годы, я сразу готовилась быть героем этой профессии. Самое интересное, что я всегда боялась боли. И меня частенько пугали, что самая страшная боль – это боль во время родов. Поэтому я решила для себя, что должна подготовиться, во-первых, к материнству, а, во-вторых, обязана помогать женщинам проходить через страдания легко и максимально безопасно. Я видела только один путь - в акушерство-гинекологию!

Ваши любимые книги?

По роду деятельности мне приходится читать очень большое количество специальной литературы. Но вообще я люблю исторические книги, истории реальных людей, которые являются стимулом для жизни.

Где Вы любите отдыхать?

Я очень люблю путешествовать. На любой срок – неделю, один-два дня, любое свободное время мы с семьей стараемся куда-то поехать. Место силы для меня – это море. Люблю отдыхать у воды. Один раз в году, как минимум, стараюсь уезжать на морское побережье. Для меня, если не получилось отдохнуть на море, значит, отдыха не было совсем.

По Вашему мнению, как нужно поддерживать свое здоровье?

Для любого человека важен здоровый образ жизни. В наших условиях это иногда бывает тяжело, но все равно этим правилам нужно следовать. Необходимо также вовремя проходить профилактические осмотры, узи внутренних органов, сдавать основные анализы. А еще важно просто быть счастливыми людьми.

Ваш девиз?

Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!

Как записаться на прием к врачу:

По телефону 8-928-905-07-83

Через инстаграм @dr.nikonova_anna

Адрес: МБУЗ ЦРБ Аксайского р-на

г. Аксай, ул. Ленина, 28