Ребенок и стоматолог: как подготовить малышка к приему

Фото: предоставлено «Стоматологической клиники доктора Шувалова»

Многие люди с детства боятся стоматологов, а у некоторых детей сама мысль о стоматологическом кабинете вызывает настоящую панику. На самом деле, это отношение вполне можно исправить. А еще лучше не допускать, чтобы ребенок боялся врачей. О том, как нужно разговаривать с детьми, чтобы они спокойно ходили на прием к стоматологу, мы побеседовали с главным врачом «Стоматологической клиники доктора Шувалова» Олегом Александровичем Шуваловым.

- Олег Александрович, скажите – в каком возрасте нужно начинать знакомить ребенка со стоматологом?

- Желательно показывать ребеночка детскому стоматологу с самого рождения. В этот период врач как раз сможет оценить состояние уздечки языка, узнать, правильно ли формируется челюсть и сможет ли ребенок хорошо принимать грудь матери.

- Какие еще проблемы поможет избежать своевременный поход к стоматологу?

- Чем раньше ребенок попадет к стоматологу и чем раньше он научится правильно ухаживать за своими зубками, тем больше шансов избежать всяческого неприятного для малыша лечения. И ребенок будет расти со здоровыми зубами до своего зрелого возраста.

- Чтобы правильно подготовить ребенка к визиту, наверное, нужно приемы из психологии?

- Я считаю, что стоматолог – это еще и психолог для ребенка. А, если быть точнее, то друг и психолог, а потом уже стоматолог. Важно сделать так, чтобы ребенок не чувствовал стресса, чтобы весь прием проходил в игровой форме. Это имеет большое значение и для взрослых. Опыт показывает, что наше поколение просто перепугано стоматологами. Люди часто приходят в паническом страхе. И мы всегда стараемся менять их отношение, чтобы было больше улыбок.

- С чего нужно начать подготовку ребенка к походу?

- Конечно, первое отношение должны сформировать родители. Ни в коем случае нельзя говорить таких фраз, как «Не бойся», «Тебе не будет больно» и т.п. Ребенок как раз и начнет бояться. Нужно помнить, что ребенок в первый раз еще не знает, что такое стоматологический кабинет, и он не боится лечить зубы. Поэтому не нужно его заранее пугать. Лучше использовать такие фразы: «Тебе побрызгают водичкой, чтобы зубик замерз» или «Выгонят червячков, которые кусаются». Можно поиграть дома в стоматолога и полечить зубы куколке.

Дальше очень важно выбрать хорошую стоматологическую клинику и записаться на определенное время так, чтобы ребенок не сидел в коридоре долго и не смотрел на других детей, которым может быть больно и страшно. Хорошо, если с ребенком на прием приходит два взрослых человека. Тогда один может побеседовать с врачом и рассказать обо всех особенностях ребенка, а другой в это время с ним погуляет или посидит в игровой комнате. Также важно, чтобы ребенок приходил на прием сытый и хорошо выспавшийся. Еще не стоит допускать суеты и спешки. Тогда точно можно будет избежать паники у ребенка. Важно и состояние самих родителей. Они должны быть спокойными. Если мама не будет сама волноваться, она не передаст это волнение ребенку.

Фото: предоставлено «Стоматологической клиники доктора Шувалова»

- Как проходит первый прием у стоматолога?

- На первом приеме мы всегда только осматриваем ребенка, пересчитываем зубы, разговариваем. Бывает, что мамы начинают торопить, чтобы сразу сделать все – и осмотреть, и полечить. Это неправильно. Сначала малыша нужно познакомить с кабинетом, с инструментами. Если он хочет понажимать кнопки или включить лампочки, это нужно ему разрешить. Только игровая форма поможет ему быстрее привыкнуть к новой обстановке и перестать бояться.

- А что вы делаете, если ребенок уже бывал у стоматологов и сильно боится?

- Если у ребенка большой негативный опыт, иногда на период адаптации уходит до 2-3 недель. В этом случае нужна большая психологическая работа. Мы просим ребенка нарисовать свои страхи на бумаге, и стараемся буквально двумя штрихами превратить их в забавные комиксы. Мы спрашиваем, что ребенку не понравилось в прошлом лечении и подробно объясняем, почему бояться не нужно. Только после такой подготовки можно начинать лечение.

- Что еще важно для здоровья зубов маленьких детей?

- Важно, чтобы родители как можно раньше начали чистить зубы малыша. В идеале, как только появились первые зубки. Для этого нужно выбирать специальную щетку с мягкой щетиной по возрасту и специальную пасту. И чистить эти первые зубы нужно также 2 раза в день.

- Мы стараемся создать для деток самые комфортные условия во время лечения, - рассказал в завершение разговора Олег Шувалов, - в нашей клинике есть игровая комната, мы показываем мультики, дарим подарки. Все это помогает сделать так, чтобы ребенок не только совсем не боялся стоматолога, но и даже с удовольствием приходил на прием.

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