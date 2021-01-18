Сергей Шельпов служит в пожарной части Новочеркасска. Мужчина не только спасает людей, но и просто поднимает им настроение. Вот уже много лет подряд, когда выпадает снег, спасатель лепит из скульптуры животных и сказочных персонажей.ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ ПРИНЯЛИ ЗА ВЫСТАВКУНеобычное хобби появилось у Сергея случайно в 2012. Он расчистил от снега территорию возле своей 28 части, а из образовавшейся горки слепил снеговика-пожарного. Коллегам так понравилась скульптура, что все наперебой стали просить его сделать еще одну фигуру. В итоге здесь появилось сразу несколько разных снеговиков.— Всем сразу понравилось. Помню, приехали люди из другого города и подумали, что здесь проходит выставка снежных скульптур. Спрашивали, сколько стоит вход. Ну мы отвечали, что это никакая не выставка, а пожарная часть. Заходи да смотри, — вспоминает Сергей Шельпов.С тех пор каждую зиму возле части стали появляться символы Нового года. Например, в прошлом году это была запасливая мышка с мешочком. В День Святого Валентина Сергей слепил сердце и ангелов, в честь Олимпиады в Сочи — слоненка с соответствующей надписью.ЧЕТЫРЕХМЕТРОВЫЙ ТАНК ИЗ СНЕГА И ВОДЫСпасатель лепит скульптуры из снега и воды. В мороз фигуры покрываются коркой льда, поэтому стоять могут долго. Когда теплеет, Сергей восстанавливает подтаявшие элементы.Даже понимая, что его работы не вечны, скульптор не жалеет на них времени. Однажды он решился на грандиозную фигуру танка.— Я участвовал в конкурсе среди любителей компьютерной игры «Танки». Я и еще четыре приятеля слепили огромный танк, размером четыре на два с половиной метра. Занимались этим три дня подряд по вечерам. Сначала восстановим, что разрушили прохожие, потом делаем дальше, — смеется собеседник.Участников том конкурсе было больше ста, а донская команда заняла 13-е (!) место. Мужчинам подарили коврики для компьютерных мышек.- Мелочь, но приятно, — говорит Сергей.ОТКРЫТКИ «ДЯДЕ СКУЛЬПТОРУ»Скульптуры Сергея сделали пожарную часть достопримечательностью. Приезжие удивляются, а местные ждут появления новых работ. Бывало, что сфотографироваться с фигурами приезжают даже молодожены из других городов и поселков.— Как-то был год, настроения вообще не было. Услышал, как дети разговаривают и переживают, почему больше не делают снеговиков. Мне стало как-то неудобно. В итоге столько налепил в этот день скульптур!Нередко новочеркассцы благодарят Сергея. Однажды к части пришел целый класс школьников. Ребята сами сделали для него открытки. На многих была подпись: «Дяде скульптору». Сергей до сих пор хранит дома все подарки-самоделки.Сейчас спасатель готовится к радостному событию, через месяц его жена должна родить дочку. Пока женщина лежит на сохранении, супруг смотрит за двумя детьми. Молодой отец не бросает хобби. На этот раз, по традиции, он снова слепил, но уже символ этого года — Бычка в очках и с книгой, а по заказу сына — львенка с мячиком.— На днях собираюсь слепить еще одну фигуру, - улыбается мастер. - Но какую — пока не скажу, это секрет. Кто-то говорит, что я стараюсь ради популярности и «лайков». На самом деле у меня даже соцсетей нет. Мне просто нравится смотреть, как радуются дети и взрослые.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые снежные заносы ожидают ростовчан 18 январяАтмосферное давление будет расти с невероятной скоростью. (Подробности)