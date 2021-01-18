В Турции 17 января затонул сухогруз «Арвин». На борту судна находились 12 человек, в том числе два россиянина — старший механик из Волгограда и капитан из Ростова-на-Дону. Волгоградца Николая Кринова спасли и доставили в больницу, поиски ростовчанина Виталия Голенко продолжаются.Жена Николая Кринова Наталья рассказала, что он находится в больнице. С ним уже связались представители российского посольства в Турции.— Сейчас Николаю оказывают медицинскую помощь. Приехал консул из российского посольства, ему привезли все необходимое. Помогают со связью с домом. Окажут помощь в доставке домой, когда он будет по медицинским показаниям готов ехать, — рассказала Наталья Голенко.Собеседница говорит, что муж ничего не знает о судьбе капитана. Она надеется, что мужчины просто оказались в разных спасательных шлюпках. Сейчас родственники моряков пытаются найти жену и других близких Виталия Голенко.Напомним, по данным российского посольства в Турции, корабль затонул из-за плохих метеоусловий. Два человека погибли, еще шесть удалось спасти. Продолжаются поиски других людей, находившихся на судне.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасатели ищут капитана из Ростова с затонувшего в Турции суднаНа данный момент житель донской столицы числится пропавшим без вести. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.