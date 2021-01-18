Капитан сухогруза «Арвин», затонувшего у берегов Турции, найден погибшим. Об этом «Комсомольской правде-Ростов» рассказали родственники коллег Виталия Галенко.Информацию о гибели мужчины подтвердили в посольстве России в Турции. Спасатели обнаружили тело Виталия Галенко в море неподалеку от места, где произошло крушение.— На месте крушения сухогруза Arvin было обнаружено тело одного из членов экипажа, которым оказался капитан судна, российский гражданин Виталий Галенко, — рассказали представители посольства.Напомним, сухогруз «Арвин» затонул 17 января у берегов провинции Бартын в Турции. На борту находились 12 человек, в том числе двое россиян — Николай Кринов из Волгограда и Виталий Галенко из Ростова-на-Дону. Кринова и еще пять граждан Украины удалось спасти. В настоящее время волгоградцу оказывают помощь в больнице.В посольстве России в Анкаре уточнили, что предварительная причина крушения — сложные метеоусловия, корабль попал в шторм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодственники моряков затонувшего сухогруза пытаются узнать о судьбе капитана из РостоваРостовчанина ищут спасатели, еще один пострадавший россиянин находится в больнице. (Подробности)Спасатели ищут капитана из Ростова с затонувшего в Турции суднаНа данный момент житель донской столицы числится пропавшим без вести. (Подробности)