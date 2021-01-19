В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 145 зараженных коронавирусом. По всей Ростовской области заболели 392 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 59 100.Наибольшую долю новых заболевших составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет — 41,6%. 31,9% зараженных — люди от 18 до 45 лет. 16,1% — от 66 до 79 лет, 3% - старше 80 лет, 6,6% - дети.За сутки от коронавируса скончались 22 человека. Среди них десять женщин в возрасте от 55 до 85 лет и 12 мужчин — от 62 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.За время пандемии жертвами опасной инфекции стали 2370 человек.За сутки от ковида вылечились 359 пациентов. Общее число выздоровевших составило 48 864 человека.Лечение в стационарах получают 3 029 заболевших. Состояние 294 человек оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как подготовиться к прививке от коронавирусаРассказываем об основных правилах (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.