От минус 22 до плюс 9 градусов: с чем связаны перепады температуры в Ростове-на-Дону

24 января ожидается до плюс девяти градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону на этой неделе резко изменится погода. К выходным на смену трескучим морозам придет потепление. Рассказываем прогноз и выясняем, с чем связаны температурные колебания.

20 января может стать одним из самых холодных дней недели. В течение дня ожидается от минус 12 до минус 17 градусов. Вечером ударят морозы до минус 24 градусов.

По данным сервиса «РП-5», 21 января снова будет холодно. С 8 до 11 часов температура составит от минус 20 до минус 22 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до минус 11 — минус девяти градусов.

Уже на следующий день, 22 января в Ростов придет тепло. Утром ожидается до плюс четырех, днем — до плюс шести, а к вечеру — до плюс восьми градусов. Плюсовая температура сохранится и в субботу — до плюс восьми градусов. В воскресенье, 24 января, столбик термометра снова поползет вверх и достигнет плюс девяти градусов.

Кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа рассказал с чем связаны такие перепады температур.

— В Ростовской области будет происходить заток теплого воздуха. Антициклон, ставший причиной холода, будет смещаться на северо-восток. А на его место придет теплый воздух с Атлантики, — пояснил Александр Рувимович.

По его мнению, установившаяся теплая погода вряд ли быстро сменится холодами. Скорее всего, морозы вернутся только в начале февраля. При этом он подчеркнул, что точный прогноз пока дать невозможно.

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