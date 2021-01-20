В Ростовской области школьник умер прямо во время урока

В одной из школ области произошла трагедия Фото: Юрий ГУСЕВ

В Ростовской области произошла трагедия в городском лицее. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, во время урока физики скончался десятиклассник.

- Трагедия произошла аккурат во время первого урока. Поприветствовав детей, учительница начала задавать вопросы, проверяя знания ребят. Первого спросили Ивана (имя изменено, - прим. автр.), - сообщил источник издания.

Парень ответил на все, сел за парту, а через мгновение навзничь упал на пол.

К Ване тут же подбежали педагог и друзья. Подростка перевернули на спину, после чего вызвали врачей «скорой помощи». А пока медики ехали в школу, первую врачебную помощь ребенку оказывал преподаватель по ОБЖ. Затем мальчика пытались спасти врачи.

Источник издания отметил, что реанимационные мероприятия длились часа два, не меньше. Но спасти Ваню не удалось. Несмотря на все усилия ученик скончался.

Поговаривают, что его родители в данный момент находятся за границей.

- Они вроде бы уехали к родственникам. Иван находился под присмотром бабушки, - добавил собеседник издания. - Им уже сообщили о том, что сына не стало.

Все кто знал мальчика, в один голос уверяют: семья — благополучная, в том же учебном заведении учится и его брат. Сам погибший ученик, говорят, всегда получал только «четверки» и «пятерки». А на проблемы со здоровьем никогда не жаловался.

В следственный отдел по г. Шахты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о смерти 16-летнего подростка. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия, опрос очевидцев произошедшего. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в региональном следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Думали ОРВИ - оказался рак»: Трехлетний малыш умер спустя месяц лечения в Ростовской области

Несчастная мать ребенка намерена довести дело до суда (подробнее)